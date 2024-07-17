ПОЗДРАВЛЯЕМ | Телеведущая Катрин Луст стала мамой во второй раз

„Добро пожаловать в мир, Глория!“, - написал Килк в социальных сетях, сообщает Elu24.

Первая дочь Катрин и Оливера, Оливия, родилась два года назад, 24 марта. „Каждый момент с Оливией был неописуемо прекрасен. Мир словно приобретает новый смысл и новые краски. Самое интересное, что такой маленький человек уже так многому меня учит. Все переживания, которые так меня волновали раньше, кажутся бессмысленными, теперь я могу отделить важное от неважного. Я очень благодарна за свою дочь, и сейчас я чувствую, что впереди меня ждет много интересного“, - делится Луст.

Тогда же Катрин рассказала Kroonika, что не собирается прекращать свою журналистскую деятельность из-за рождения ребенка. „Радость велика, и, в соответствии с современными реалиями, второй половиной отпуска по уходу за ребенком воспользуется наш папа“, - сказала Катрин.

„Я действительно счастлива касательно своей личной жизни!“, - заявила Катрин Луст в интервью Kroonika в феврале 2020 года, блистая колечком с четырьмя бриллиантами. Она также отметила, что ее мужем может быть только тот, кто „верен, кто поддерживает, не изменяет мне, не лжет, не обижает и понимает, что моя работа - это моя страсть. Может успевать за моим темпом“.

Катрин также сказала, что если ей и суждено сыграть свадьбу, то это будет частное и скромное мероприятие. Что касается рождения детей, то к этому она тоже готова. „Моей маме было 39, когда я родилась, а мне скоро будет 38. Я бы хотела завести своего первого ребенка в ближайшие несколько лет. И я твердо решила, что мое шоу „Kuuuurija“ никуда не исчезнет, когда я стану матерью“, - заверила Луст в интервью Kroonika в прошлом году.

В первую неделю марта этого года Луст объявила, что ждет ребенка. „Это правда, эта маленькая новость о том, что скоро нас будет четверо!“, - подписала фотографию ведущая.