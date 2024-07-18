„У нее никогда не было ни страны, ни флага“. Поп-звезда Лайма Вайкуле разозлила россиян своей песней(2)
Уроженка Латвии Лайма Вайкуле, построившая карьеру певицы в России, во время одного из своих концертов спела на украинском языке. Вайкуле открыто поддерживает Украину и старается избегать русского языка в своих выступлениях, в основном переводя песни на латышский.
Во время одного из выступлений, Вайкуле, недавно отметившая 70-летие, спела на украинском языке. Певица открыто осуждает режим Путина с самого начала войны в Украине, сообщает УНИАН.
После выступления сторонники государства-агрессора активно начали писать под видео оскорбительные и полные ненависти комментарии.
„Кушать захочешь, не так запоешь!“ - написал один из комментаторов. „У нее никогда не было ни родины, ни флага! Куда ветер дует, туда и она. Наверное, на концерт пришли только граждане Украины“, - написал другой. Кроме того, люди высмеяли пение Вайкуле и написали, что латышка и вовсе не умеет петь.
Сергей Лавров, музыкальный продюсер из России, также высказался по этому поводу, заявив, что Вайкуле якобы является банкротом, сообщает oboz.ua. „Лайма Вайкуле никогда и ничем не брезгует. Если спецоперация начнется в какой-то другой стране, Вайкуле начнет петь на языке этой страны. Она и на фестиваль к себе зовет никому не нужных и давно забытых украинских артистов. Там же педалируется вся эта украинская тема“, - высмеял певицу Лавров. По его словам, Вайкуле приглашает на фестиваль „никому не нужных и давно забытых украинских артистов“.
Тем временем, на фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala, практически sold-out, а на сцену выйдут такие артисты, как (список неполный):
Верка Сердючка
Би-2
NEMO - победитель Евровидения-2024
Максим Покровский / NOGU SVELO!
Андрей Макаревич
Нино Катамадзе
Элина Нечаева
Уку Сувисте
НК и Настя Каменских
Дорофеева
Макс Барских
Алексеев