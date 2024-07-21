Один банан – 4 доллара: Варламов побывал в Японии и был шокирован высокими ценами на продукты

Варламов показал цены в японском супермаркете. Он отметил, что цена на упаковку клубники из 15 штук составила 24 доллара, а за одну штуку — 3,4 доллара. Блогер также уточнил, что он продемонстрировал не самую дорогую клубнику.

Небольшая упаковка абрикосов, по словам Варламова, стоит 17 долларов, а один банан — 4 доллара. „В японских супермаркетах можно встретить много удивительного, но больше всего иностранных туристов поражают местные фрукты, а особенно цены на них. Япония — это родина самых дорогих фруктов в мире“, — рассказал блогер.