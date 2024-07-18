В США стартап выпустил масло, cозданное буквально из воздуха

Инженеры фирмы придумали альтернативу сливочному маслу, в производстве которого не используются продукты животного происхождения. Веганское масло производят из углекислого газа, водорода и кислорода.

Эксперименты стартапа поддерживает миллиардер Билл Гейтс: он видит будущее продуктовой индустрии в альтернативных товарах. Помимо безмолочного масла, Savor готовится выпускать аналогичные мороженое, сыр и молоко.

Цель компании — способствовать снижению потребления продуктов животного происхождения. Их производство оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду из‑за сопутствующих выбросов парниковых газов.

По словам представителей Savor, их товары будут иметь значительно меньший углеродный след, чем привычные молочные аналоги. Продажи продукции „из воздуха“ начнутся не ранее 2025 года.

„В настоящее время мы проводим предпродажную подготовку и добиваемся одобрения регулирующих органов, чтобы иметь возможность продавать наше масло“, — пояснила исполнительный директор фирмы Кэтлин Александер.

В Savor заверяют, что вкус их масла удивительно похож на вкус обычного сливочного аналога. В этом уже убедился Гейтс — он назвал продукт „действительно вкусным“. В ближайшее время, как обещают в компании, попробовать экспериментальное масло сможет больше людей.

„Мы планируем провести более формальные дегустационные панели в рамках наших усилий по коммерциализации и расширению производства“, — добавила Александер.