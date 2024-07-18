„Это сложно“. Высокопоставленная должность в Европе перевернет с ног на голову семейную жизнь Каи Каллас?

На вопрос, не нарушит ли высокопоставленная должность в Европе семейную жизнь Каи Каллас, она ответила: „Именно поэтому я не очень хотела ехать в Европу. В нашей семье дети еще подростки. У них есть свои друзья, свои школы, они не хотят переезжать“, - говорит Каллас, которая всегда думала, как приходится семьям послов с детьми.

„Четыре года на одном месте, а потом снова нужно переезжать. Это сложно“, - констатировала она.

Как ранее писал Delfi, для покидающей пост премьер-министра Каи Каллас традиционные проводы в Доме Стенбока в среду обернулись слезами.

На мероприятии коллеги из Государственной канцелярии поблагодарили премьер-министра за вдохновляющее руководство, отметив ее неустанную работу по отстаиванию интересов Эстонии, укреплению внешней политики и политики безопасности.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, мероприятие вызвало у Каи Каллас всевозможные эмоции, а во время своей речи она даже прослезилась.