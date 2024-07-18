Суперзвезда джаза Джейкоб Кольер выступит в Тарту в сопровождении хора уже сегодня вечером
Сегодня вечером в сотрудничестве Тарту 2024 и Jazzkaar на Тартуской певческой сцене выступит суперзвезда мира музыки Джейкоб Кольер, который даст один из самых ожидаемых концертов этого лета вместе с легендарной американской вокальной группой Take 6. На сцене к ансамблю присоединится уникальный симфонический оркестр Тарту 2024 под управлением Вальтера Соосалу. На разогреве перед большим концертом выступит NOËP.
Главный исполнитель вечера, 29-летний талантливый музыкант из Лондона Джейкоб Кольер, был назван многими престижными изданиями самым инновационным музыкантом своего поколения - его произведения включают поп, джаз и классическую музыку. Вместе с Кольером выступит всемирно известная вокальная группа Take 6, обладательница десяти премий Грэмми.
„Концерт создавался специально для сцены культурной столицы Европы, детальная подготовка которого началась почти год назад“, рассказала главный организатор концерта, креативный директор Jazzkaar Анне Эрм. „Концерт тщательно обсуждался с артистом, прежде всего потому, что в Тарту будет уникальное выступление с участием местного симфонического оркестра“.
К артистам присоединятся музыканты ERSO, Эстонской национальной оперы и оркестра театра Ванемуйне, и на один вечер новый ансамбль будет именоваться как симфонический оркестр Тарту 2024. „Очень приятно, что в этом особом концерте примут участие также лучшие музыканты из самых известных оркестров Эстонии“, сказала Эрм. По ее словам, можно не сомневаться, что дирижер Вальтер Соосалу найдет нужный подход и мастерски объединит на концерте артистов трех стран. „Сегодняшний вечер будет очень позитивным и энергичным“, добавила она.
По словам Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы Европы Тарту 2024, концерт является одним из самых ожидаемых событий культурного лета, а его программа специально адаптирована для Тарту. „Уникальный звуковой язык Кольера и персональные аудиорешения вдохновляют многих и привлекают слушателей всех возрастов“, сказала Торп. „Артист особенно известен во всем мире своими энергичными концертами, на которых он создает из зала мощный полифонический хор. Можно предположить, что сегодня вечером Кольер превратит публику культурной столицы в большой сводный хор на Тартуской певческой сцене“.
Коллиер записал свой дебютный альбом „In My Room“ от начала до конца в собственном доме, причем все аранжировки были написаны и записаны самим музыкантом, а позже получил за этот альбом две премии Грэмми. Он сотрудничал с такими известными именами, как Coldplay, John Mayer, Ty Dolla $ign, Tori Kelly, Daniel Caesar, SZA и многими другими.
В 2018 году Кольер начал записывать свой альбом Djesse, состоящий из четырех частей, в который входит более 50 песен, каждая часть посвящена разному стилю музыки. Каждый из его трех выпущенных на данный момент альбомов получил премию Грэмми. Это сделало его единственным британским композитором, получившим Грэмми за каждый из своих четырех альбомов. Кольер планирует выпустить четвертую часть Djesse в феврале.
На разогреве перед большим концертом выступит NOËP, амбассадор культурной столицы Европы и автор официального музыкального трека Тарту 2024 „Young Blood Bity“. „Мое выступление будет более спокойным и мягким, чем мой обычный сет, но я точно не обойдусь без звуков синтезатора“, поделился Андрес Кыппер, известный как NOËP. „В качестве подсказки могу сказать, что поклонникам песни The Cinematic Orchestra „To Build A Home“ определенно стоит прийти на концерт. Помимо гитариста и барабанщика, со мной на сцене будут и другие музыканты — это определенно один из самых уникальных концертов этого лета“.
Концерт Jacob Collier & Take 6 является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024. Билеты продаются в Piletikeskus и Piletilevi, а также на месте перед началом концерта.