Суперзвезда джаза Джейкоб Кольер выступит в Тарту в сопровождении хора уже сегодня вечером

Главный исполнитель вечера, 29-летний талантливый музыкант из Лондона Джейкоб Кольер, был назван многими престижными изданиями самым инновационным музыкантом своего поколения - его произведения включают поп, джаз и классическую музыку. Вместе с Кольером выступит всемирно известная вокальная группа Take 6, обладательница десяти премий Грэмми.

„Концерт создавался специально для сцены культурной столицы Европы, детальная подготовка которого началась почти год назад“, рассказала главный организатор концерта, креативный директор Jazzkaar Анне Эрм. „Концерт тщательно обсуждался с артистом, прежде всего потому, что в Тарту будет уникальное выступление с участием местного симфонического оркестра“.

К артистам присоединятся музыканты ERSO, Эстонской национальной оперы и оркестра театра Ванемуйне, и на один вечер новый ансамбль будет именоваться как симфонический оркестр Тарту 2024. „Очень приятно, что в этом особом концерте примут участие также лучшие музыканты из самых известных оркестров Эстонии“, сказала Эрм. По ее словам, можно не сомневаться, что дирижер Вальтер Соосалу найдет нужный подход и мастерски объединит на концерте артистов трех стран. „Сегодняшний вечер будет очень позитивным и энергичным“, добавила она.

По словам Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы Европы Тарту 2024, концерт является одним из самых ожидаемых событий культурного лета, а его программа специально адаптирована для Тарту. „Уникальный звуковой язык Кольера и персональные аудиорешения вдохновляют многих и привлекают слушателей всех возрастов“, сказала Торп. „Артист особенно известен во всем мире своими энергичными концертами, на которых он создает из зала мощный полифонический хор. Можно предположить, что сегодня вечером Кольер превратит публику культурной столицы в большой сводный хор на Тартуской певческой сцене“.