День открытых хуторов: куда можно добраться на поезде?

Elron составил онлайн карту хуторов и сельскохозяйственных предприятий , которые находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций. „Поезд – это быстрый и экологичный способ доехать до хуторов, принимающих участие в мероприятии. На карту нанесены более 80 ферм и предприятий, которые находятся в пешей доступности железнодорожных станций, – сказал руководитель коммуникации Elron Кристо Мяэ. – Например, интересное место, которое находится в одной минуте ходьбы от остановки, – знаменитый музей Käru. Он находится прямо рядом с железнодорожной станцией Käru“.

Расположенные рядом со станциями хутора, которые открыты 20 – 21 июля:

• в западном направлении – 5 хуторов (направление Таллинн-Турба);

• в юго-западном направлении – 20 хуторов (направление Таллинн-Вильянди);

• в восточном направлении – 10 хуторов (направление Таллинн-Раквере/Нарва);

• в южном направлении – 23 хутора (направление Таллинн-Тарту);

• в юго-восточном направлении – 25 хутора (направления Тарту-Валга и Тарту-Койдула).

„Перед поездкой на День открытых хуторов обязательно ознакомьтесь с расписанием поездов Elron и найдите подходящее время для обратного пути“, – отметил Мяэ. Почти половина хуторов находится на расстоянии 3 км от железнодорожной станции, а остальные – в пределах 6 км.

Смело можно брать с собой велосипед. В этом году в электричках (на направлениях Таллинн – Палдиски/Турба/Клоогаранна/Кейла и Таллинн – Аэгвийду) оборудовано еще больше мест для велосипедов, а их перевозка бесплатна.

На онлайн-карте Taluekspress („Хуторской экспресс“) обозначены хутора, расстояние от них до железнодорожной станции и приблизительное время, сколько займет прогулка в одном направлении. Ознакомьтесь с картой на сайте Elron www.elron.ee/taluekspress .

В этом году День открытых хуторов проводится уже в десятый раз. Для посетителей открыты около 350 хозяйств. Ознакомьтесь со всеми хуторами на сайте www.avatudtalud.ee .