Все серьезно! Бригитте Сюзанне Хунт требует с Андрея Зевакина круглую сумму за свое унижение - или она пойдет в суд

Бригитте Сюзанне Хунт через адвоката отправила письмо блогеру Андрею Зевакину с требованием выплатить ей крупную сумму за то, что он унизил ее, комментируя ее реалити-шоу. Представитель светской львицы Мярт Мюрк сообщил Kroonika, что у Зевакина теперь есть возможность принять или отклонить требование. „В случае отказа Хунт решила обратиться в суд“, - говорит Мюрк.