18.07.2024, 16:00
Все серьезно! Бригитте Сюзанне Хунт требует с Андрея Зевакина круглую сумму за свое унижение - или она пойдет в суд(1)
ФОТО: KOLLAAŽ
Бригитте Сюзанне Хунт через адвоката отправила письмо блогеру Андрею Зевакину с требованием выплатить ей крупную сумму за то, что он унизил ее, комментируя ее реалити-шоу. Представитель светской львицы Мярт Мюрк сообщил Kroonika, что у Зевакина теперь есть возможность принять или отклонить требование. „В случае отказа Хунт решила обратиться в суд“, - говорит Мюрк.
7 июля на YouTube-канале Андрея Зевакина вышло видео с реакцией на первую часть реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт. В видео Зевакин и Робин Валтинг посмеялись над инициалами Бригитте, переделав BSH в PVH - „persevahehigi“, то есть „пот между булок“.
Уже заказано?