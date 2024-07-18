Никаких табу: гинеколог отвечает на 10 самых частых вопросов о менструации и интимной гигиене летом

Можно ли купаться во время месячных?

„Даже если очень захотеть, не всегда можно спланировать пляжный отдых так, чтобы он не совпадал с этими днями, природный цикл может немного колебаться. Однако бояться не стоит — менструация и купание действительно совместимы, а выбор средств гигиены широк — от обычных тампонов до специальных трусиков, — развеивает врач старый миф и улыбается, — Нет доказательств того, что менструальная кровь привлекает акул“.

Что поможет чувствовать себя комфортно во время купания?

— Вам следует подумать о том, как часто у вас будет возможность менять свою защиту – например, тампон придется менять, как только вы выйдете из воды, а менструальную чашу можно будет менять немного позже, обычно ее можно использовать в течение 8-12 часов. Также стоит обратить внимание на обильность менструаций.

Как поддерживать гигиену менструальной чаши?

— Если вы планируете использовать менструальные чаши, важно приобретать их у надежных производителей. При их использовании важно соблюдать гигиену. После использования время от времени промывайте чашку кипятком. Врач напоминает вам не забывать мыть руки перед установкой чаш.

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