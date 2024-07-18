Сильвия Ильвес решилась отправится в Турцию на важную процедуру красоты: „Эта поездка изменит жизнь!“
Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала, что скоро отправится в Турцию, и это не просто отдых под южным солнцем - она планирует сделать там важную процедуры красоты, пишет TV3.
„Мне поставят виниры на зубы. Скажем так, эта поездка изменит жизнь!“ - поделилась девушка.
По словам Сильвии, ее зубы всю жизнь доставляли ей дискомфорт. „На самом деле у меня очень кривая улыбка, а не улыбка человека со сцены“, - признается виолончелистка.
Как ранее писал журнал Kroonika, Сильвия Ильвес объявила о том, что этой осенью она начнет работу над крупным проектом. „Осенью у меня выходит книга. Я волнуюсь и переживаю, и представляю, что осень будет очень важной для меня как для артистки и музыкантки. Я мечтаю, что когда книга выйдет, будут концерты, связанные с ней“, - говорит Сильвия, полагая, что они будут очень интересными.