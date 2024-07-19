На престижной премии известного эстонского ютубера облили слаймом

Блогер Сидни Томсон получилаа награду исходя из результатов голосования эстонских подписчиков. Сидни сказала в своей благодарственной речи: „Это моя первая награда, победителем которой меня выбрал народ, и это так много значит для меня! Я смотрела церемонию вручения премии „Kids’ Choice Awards“ с детства и не спала всю ночь, наблюдая, как людей поливают слаймом, а мои любимые артисты получают награды. Наконец-то я могу произнести фразу, которую всегда хотела сказать: СПАСИБО, МАМА!! И спасибо всем, кто голосовал за меня!“

„Если меня спросят, что именно принесло мне победу, то я не смогу ответить на этот вопрос. Я чувствую, что я хороший человек, который может рассмешить людей и поднять им настроение. Я также надеюсь, что эта награда еще раз покажет моим поклонникам, что нужно мечтать о высоком и нет ничего недостижимого, если вы действительно этого хотите“.

В этом году гала-концерт Kids’ Choice Awards 2024 проводил Губка Боб Квадратные Штаны и его лучший друг морская звезда Патрик. На мероприятии были отмечены любимые детьми звезды из разных областей, включая кино, телевидение, музыку и спорт.

Еще одним ярким событием вечера стала звездная спортсменка, предприниматель и культурная икона Серена Уильямс, получившая награду „Легенда“ в знак признания ее выдающейся карьеры в спорте, моде, красоте и образе жизни. Как и ожидалось, мероприятие было полно веселых моментов, в том числе неожиданного разлива слайма, кульминацией которого стал гигантский торт на 25-летие Губки Боба. Также выступили артисты-фавориты Джелли Ролл и Рене Рэпп и актеры Генри Голдинг и Джек Блэк. Зрителей также ждал эксклюзивный анонс анимационного фильма „Трансформеры один“, который представили его звезды Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри и Киган-Майкл Ки.

Смотрите церемонию Kids’ Choice Awards 2024 в субботу, 20 июля, в 15:00 исключительно на Nickelodeon на Go3.