На престижной премии известного эстонского ютубера облили слаймом
В среду, 17 июля, состоялся зрелищный гала-концерт Kids’ Choice Awards 2024, на котором дети вошли в состав жюри и выбрали своих любимых знаменитостей. Трансляция мероприятия будет повторена в субботу, 20 июля, в 15:00 на канале Nickelodeon телевидения Go3. На церемонии награждения заветным оранжевым дирижаблем был также награжден блогер Сидни Томсон, которой было присвоено звание „Любимый блогер Эстонии“.
Блогер Сидни Томсон получилаа награду исходя из результатов голосования эстонских подписчиков. Сидни сказала в своей благодарственной речи: „Это моя первая награда, победителем которой меня выбрал народ, и это так много значит для меня! Я смотрела церемонию вручения премии „Kids’ Choice Awards“ с детства и не спала всю ночь, наблюдая, как людей поливают слаймом, а мои любимые артисты получают награды. Наконец-то я могу произнести фразу, которую всегда хотела сказать: СПАСИБО, МАМА!! И спасибо всем, кто голосовал за меня!“
„Если меня спросят, что именно принесло мне победу, то я не смогу ответить на этот вопрос. Я чувствую, что я хороший человек, который может рассмешить людей и поднять им настроение. Я также надеюсь, что эта награда еще раз покажет моим поклонникам, что нужно мечтать о высоком и нет ничего недостижимого, если вы действительно этого хотите“.
В этом году гала-концерт Kids’ Choice Awards 2024 проводил Губка Боб Квадратные Штаны и его лучший друг морская звезда Патрик. На мероприятии были отмечены любимые детьми звезды из разных областей, включая кино, телевидение, музыку и спорт.
Еще одним ярким событием вечера стала звездная спортсменка, предприниматель и культурная икона Серена Уильямс, получившая награду „Легенда“ в знак признания ее выдающейся карьеры в спорте, моде, красоте и образе жизни. Как и ожидалось, мероприятие было полно веселых моментов, в том числе неожиданного разлива слайма, кульминацией которого стал гигантский торт на 25-летие Губки Боба. Также выступили артисты-фавориты Джелли Ролл и Рене Рэпп и актеры Генри Голдинг и Джек Блэк. Зрителей также ждал эксклюзивный анонс анимационного фильма „Трансформеры один“, который представили его звезды Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри и Киган-Майкл Ки.
Смотрите церемонию Kids’ Choice Awards 2024 в субботу, 20 июля, в 15:00 исключительно на Nickelodeon на Go3.