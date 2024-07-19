ФОТО | Вместе везде! Алика Милова и ее новый возлюбленный неразлучны даже на съемочной площадке в Нарве

В начале мая журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.