ФОТО | Беременная теннисистка Анетт Контавейт пришла на стадион поболеть за своего возлюбленного

Вечером 18 июля футбольный клуб „Левадия“ встретился с командой „Шяуляй“ из Литвы. Матч прошел на стадионе A. Le Coq Arena и закончился ничьей. Среди зрителей была и Анетт Контавейт, находящаяся на последнем сроке беременности, чей бойфренд Брент Леписту является игроком „Левадии“.

Леписту начал игру со скамейки запасных и к концу первого тайма все еще не появился на поле.

Посмотреть на игру Контавейт пришла в total blac - она выбрала образ в темных оттенках и дополнила его черными очками. Черная джинсовка мастерски прикрыла ее живот.

В перерыве между таймами Брент Леписту все-таки вышел на поле, чтобы размяться и попинать мяч с товарищами по команде.

В середине мая теннисистка Анетт Контавейт объявила в своих социальных сетях, что они с возлюбленным, футболистом Брентом Леписту, ждут ребенка.

„Новый член семьи на подходе!“, - написала Анетт в Instagram-посте и поделилась несколькими совместными снимками с Брентом. На фотографиях оба одеты в темную одежду, а на одной из фото Анетт нежно положила руку на живот.

К настоящему моменту две фотографии Анетт с её животиком уже набрали почти 29 000 лайков в Instagram.