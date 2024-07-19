Конец эпохи. Ewert and The Two Dragons завершают свою деятельность

Группа, состоящая из четырех человек, в своих социальных сетях сообщила поклонникам печальную новость о прекращении деятельности группы. Тем не менее, они не собираются резко ставить точку, а отыграют еще два концерта в августе - один на Хийумаа, а другой на Сааремаа, а затем сообщат дату последнего выступления Ewert and The Two Dragons.

„Мы начали с драконами в мае 2009 года, 15 лет назад. Некоторые из вас были в группе непрерывно почти с самого начала пути, некоторые - с перерывами..... Но мы благодарны всем вам за то, что вы слушаете нашу музыку и посетили сотни концертов, на которых мы выступали - как у себя дома, так и по всему миру, - которые подарили нам уникальные и неповторимые впечатления“, - говорится на стене группы в Facebook.

„Мы любим друг друга и вместе мы создали особенную музыку и особенные воспоминания, которые навсегда свяжут нас как друзей. Мы поклонимся вам в начале августа, а когда придет время, мы заблаговременно сообщим вам о самом последнем концерте“, - заключают они.

В состав ансамбля входят Эверт Сундья, Эрки Пярноя, Кристьян Каллас и Иво Этти. Драконы“ гастролировали по Балтии, а также выступали в Германии, Финляндии, Австрии, Нидерландах, а несколько лет назад подписали контракт с американским звукозаписывающим лейблом, который был расторгнут в 2018 году.