Актер Прийт Пиус рисковал получить серьезную травму во время съемок: „Это был интересный опыт“

Главную роль Пауля Александра Эдуарда фон Фока играет эстонский актер Прийт Пиус. В передаче ETV „Ringvaade suvel“ Пиус рассказал, что в нем уж точно нет дворянской крови и пошутил: „Если начать исследовать мое происхождение, то мне кажется, что я самый простецкий деревенщина. Нет никаких „фонов“ или „Фоков““.

В историческом сериале, чтобы добраться из одной точки в другую, используются лошади. Но без проблем во время езды верхом не обошлось. „Однажды я упал с лошади. Со мной все было в порядке, но это был довольно интересный опыт“, - говорит Пиус.

Сериал „Детектив фон Фок“ снимают режиссер Арун Тамм и оператор Март Ратассепп. Главные роли исполняют Прийт Пиус и Стен Карпов из Эстонии, а также Аврора Руффино из Италии. Премьера сериала запланирована на весну 2025 года на канале ETV и стриминговой платформе Jupiter, а также на латвийских и литовских национальных телеканалах.