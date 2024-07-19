Умер звезда сериала „Теория большого взрыва“ Боб Ньюхарт

Известно, что мужчина умер у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительных болезней. Друзья и коллеги до сих пор не могут поверить в эту утрату и написали свои соболезнования родным.

„От его новаторских стендап-выступлений до двух классических ситкомов... Он подарил нам смех на всю жизнь. По-настоящему уникальный. Спасибо, Боб Ньюхарт“, - написал актер Марк Хэмилл.

К слову, у актера остались четверо детей и 10 внуков.

Что известно о Бобе Ньюхарте

Ньюхарт начал в 1950-х годах работать в комедийном шоу на телевидении. Интересная манера речи и заикание сделали его сенсацией. Позже он начал сниматься в кино. После ленты „Эльф“ Боб стал узнаваемым и востребованным.

Затем была роль отчима Сьюзан Майер в сериале „Отчаянные домохозяйки“. Но еще большую популярность принес сериал „Теория большого взрыва“, в котором он сыграл профессора Артура Джеффриса.

За свою почти 70-летнюю карьеру Боб получил немало престижных премий. В частности, три „Грэмми“, „Эмми“ и „Золотой глобус“. Также его альбом 1960 года „The Button-Down Mind of Bob Newhart“ стал первым комедийным альбомом, который возглавил чарт Billboard. А еще он занял второе место в UK Albums Chart.