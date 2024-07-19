„Тоска“, „Кармен“ и другие! На Сааремаа стартует оперный фестиваль с участием звезд Каталонской оперы

Фестиваль продлится с 23 по 28 июля. Каталонская опера представит спектакль-фламенко „Кармен“, мировая премьера которого состоится в преддверии открытия фестиваля в культурной столице Европы – Тарту, а также покажет спектакли „Тоска“ и „Манон Леско“ на музыку Пуччини и оперу Верди „Трубадур“. В финале фестиваля ожидается грандиозный гала-концерт с участием звезд Каталонской оперы. Любители оперы, желающие вернуться на материк после заключительного выступления каталонцев 27 июля, смогут воспользоваться полуночным паромом, который специально выйдет в рейс.

Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро убеждена, что фестиваль станет кульминацией насыщенного событиями музыкального лета в Эстонии. „Поскольку на Сааремаа выступают оперные театры из самых разных уголков мира, то этот фестиваль – прекрасная возможность прикоснуться к богатейшей мировой культуре, не покидая родного края или даже дома. Ярчайшие впечатления – практически с доставкой на дом“, – добавила она.

„Выступление на Сааремааских днях оперы – большая честь для Каталонской оперы. Мы рады познакомить эстоноземельцев с нашей богатой культурой и давними музыкальными традициями. Каталонская опера ставит спектакли в классическом стиле, поэтому они одинаково понятны как заядлым любителям оперы, так и тем, кто окажется в зале впервые. Мы надеемся, что сможем доставить гостям фестиваля на Сааремаа много прекрасных впечатлений“, – сказал руководитель Каталонской оперы Оскар Лануца.

Фестиваль порадует и юных зрителей. В программу включен спектакль для всей семьи „Сыграем на волшебной флейте“, который можно будет увидеть 28 июля в полдень. Взрослые смогут насладиться на фестивале не только оперной классикой, но и вкусами и ароматами Каталонии, причем под звуки оперы, оперетты и сарсуэлы. Музыкальный салон Opera Royal распахнет свои двери поздним вечером 24 июля, а 26 и 27 июля в лаундже для полуночников выступит группа The Impressarios.

Сааремааские дни оперы организует Eesti Kontsert, генеральный спонсор фестиваля – компания Olerex. Проведение фестиваля поддерживают волостная управа Сааремаа, BLRT Grupp, Liviko, Balbiino, Selver, Veho (Mercedes-Benz), Jazz Pesulad, Admirals, Goldtime, Arensburg OÜ и Maison Lilli Jahilo. Финансовую поддержку фестивалю на период 2024–2026 годов также оказывает Европейский фонд регионального развития (ERDF). Партнеры фестиваля – visitestonia, visitsaaremaa, TS Laevad, raadio Kadi, Эстонское телерадиовещание, Сааремааское общество Красного креста и Фонд поддержки больницы Курессааре.