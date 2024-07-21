Вражда между Брэдом Питтом и Томом Крузом возобновилась спустя 30 лет

Актеры не могут поделить сферы влияния в Великобритании. 60-летний Брэд находится там на съемках фильма „Формула-1“. 62-летний Том живет в Лондоне с 2021 года и считает, что коллега пытается перетянуть на себя внимание на его территории. Кроме того, Питт работает с продюсером Джерри Брукхаймером и режиссером Джозефом Косински. Они входили в команду, которая сняла „Топ Ган: Мэверик“.

„Было много разговоров о том, что Брэд собирается повторить успех Тома и заработать миллиард долларов, когда его фильм выйдет на большой экран. Это не понравилось Тому. Он убежден, что обладатель „Оскара“ Брэд намеренно наступает ему на пятки“, — рассказал инсайдер In Touch Weekly. Источник утверждает, что Том Круз использует любую возможность, чтобы наговорить гадостей про новый фильм Питта.

Откуда взялась такая неприязнь — неизвестно, но актеры терпеть не могут друг друга со съемок культового фильма“Интервью с вампиром“. Видимо, за три десятка лет они не смогли найти повод помириться. Если Джимми Фэллону было достаточно одного ареста Джастина Тимберлейка, чтобы прекратить дружбу, которая длилась с детства, то крепкая вражда Питта и Круза остается нерушимой.