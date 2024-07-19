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19.07.2024, 12:04

Positivus 2024: как добраться, где парковаться, что можно и что нельзя

 
Positivus festival algab Bussijaamas
Positivus festival algab Bussijaamas
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

19 июля на Луцавсале открывается фестиваль Positivus, на который соберутся тысячи посетителей. Чтобы посещение мероприятия не доставляло лишних неудобств, мы подготовили практические рекомендации и правила для посетителей фестиваля, пишет rus.delfi.lv

В этом году фестиваль Positivus пройдет на Луцавсале. Вот самые простые способы добраться до места проведения фестиваля:

На общественном транспорте

  • в 5 минутах ходьбы от места проведения фестиваля — остановка Lucavsala (14 и 19 троллейбусы);

  • в 10 минутах — остановка Televīzijas centrs (20 троллейбус);

  • в 25 минутах — остановка Elijas iela (7 трамвай);

  • в 25 минутах — остановка Viesītes iela (10 трамвай);

  • в 25 минутах — остановка Laivu iela (27 троллейбус, 10 и 26 автобусы).

Пешком или на велосипедах, которые можно будет припарковать за пределами территории фестиваля в специально отведенном пункте мобильности Neste. Посетители могут доехать на электросамокатах, которые можно будет припарковать только в специально отведенном месте (следуйте указателям на территории фестиваля). Парковка транспортных средств общего пользования, которые могут помешать потоку посетителей фестиваля, будет строго контролироваться и полиция будет штрафовать нарушителей.

Полезная информация для автоводителей

Незначительные ограничения движения вокруг места проведения фестиваля уже введены со вторника 16 июля и будут действовать до воскресенья 21 июля - закрыт проезд автотранспорта к лодочному причалу Луцавсалы, также запрещено парковать автомобили на общественной парковке Луцавсалы. Более значительные ограничения вступят в силу вечером в четверг 18 июля:

  • С 17 часов 18 июля до 04.30 21 июля будет закрыто движение автотранспорта на участке улиц Луцавсалас и Лайву за парковкой торгового центра „K Senukai“, также будет закрыта дорога к огородным участкам за парковкой.

  • В этот же период будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Луцавсалас на участке от транспортной развязки на улице Мукусалас до улицы Лайву. В этот период парковка микромобильного транспорта будет разрешена только в специально отведенном месте.

Основные правила поведения на территории фестиваля

  • после 22.00 молодежи до 16 лет находится на территории фестиваля без сопровождения родителей или опекунов запрещено;

  • на месте проведения фестиваля у посетителей могут проверить личные вещи и документы;

  • организаторы фестиваля вправе не пустить на территорию фестиваля или выдворить с территории посетителей, чье поведение может нарушить проведение мероприятия или поставить под угрозу безопасность других посетителей;

  • во время проведения фестиваля вход на публичный пляж Луцавсалы будет закрыт;

На территории фестиваля запрещено:

  • приносить любые напитки и еду (независимо от упаковки);

  • использовать профессиональную фото- и видеотехнику (со съемным объективом), селфи-палку (selfie sticks), экшн-камеры (GoPro) и так далее;

  • приносить все виды оружия и средства самообороны;

  • приносить и употреблять наркотики;

  • приходить с животными;

  • приносить зонтики.

Другие рекомендации:

  • территория фестиваля будет открыта для посетителей в пятницу, 19 июля, с 14.00 до 3.00 и в субботу, 20 июля, с 12.00 до 3.00;

  • чтобы избежать скопления людей на территории фестиваля, можно обменять свой двухдневный билет на Positivus’24 на браслет заранее в концертном зале Palladium 17июля с 16 до 20 часов и 18 июля с 14 до 20 часов; обменять билет на браслет можно только лично, предъявив паспорт или ID-карту, так как браслет крепится на руку сразу при обмене;

  • перед посещением фестиваля ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидается жаркая погода, возьмите с собой головной убор и пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Если ожидается дождь, то возьмите дождевики;

  • из-за громкой музыки и большого скопления людей организаторы фестиваля не рекомендуют брать с собой маленьких детей. Если вы пришли на фестиваль с ребенком, дайте ему записку с его именем и фамилией, а также вашим номером телефона. После 22.00 дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослых;

  • в этом году в целях заботы об окружающей среде на территорию фестиваля разрешено приходить с многоразовыми пустыми и небьющимися бутылками для воды и пустыми прозрачными кофейными стаканчиками, которые можно будет наполнить водой в специальных пунктах;

  • ознакомиться с программой фестиваля можно в официальном мобильном приложении Positivus’23, которое доступно в Google Play и App Store бесплатно;

  • хотя на большинстве площадок фестиваля можно оплатить еду, напитки, сувениры и прочее картой, рекомендуется взять с собой наличные деньги.

Подробнее о правилах - тут.

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