Positivus 2024: как добраться, где парковаться, что можно и что нельзя

территория фестиваля будет открыта для посетителей в пятницу, 19 июля, с 14.00 до 3.00 и в субботу, 20 июля, с 12.00 до 3.00;

чтобы избежать скопления людей на территории фестиваля, можно обменять свой двухдневный билет на Positivus’24 на браслет заранее в концертном зале Palladium 17июля с 16 до 20 часов и 18 июля с 14 до 20 часов; обменять билет на браслет можно только лично, предъявив паспорт или ID-карту, так как браслет крепится на руку сразу при обмене;

перед посещением фестиваля ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидается жаркая погода, возьмите с собой головной убор и пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Если ожидается дождь, то возьмите дождевики;

из-за громкой музыки и большого скопления людей организаторы фестиваля не рекомендуют брать с собой маленьких детей. Если вы пришли на фестиваль с ребенком, дайте ему записку с его именем и фамилией, а также вашим номером телефона. После 22.00 дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослых;

в этом году в целях заботы об окружающей среде на территорию фестиваля разрешено приходить с многоразовыми пустыми и небьющимися бутылками для воды и пустыми прозрачными кофейными стаканчиками, которые можно будет наполнить водой в специальных пунктах;

ознакомиться с программой фестиваля можно в официальном мобильном приложении Positivus’23, которое доступно в Google Play и App Store бесплатно;