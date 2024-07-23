СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании

Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого. Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.