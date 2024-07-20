Мусор и духовное разложение. Консерваторы грозят отменить „Евровидение 2025“ в Швейцарии

После победы швейцарских артистов Немо на „Евровидении 2024“ в шведском городе Мельмо, поклонники от Женевы до Берна ликовали — конкурс приедет в Швейцарию в 2025 году, впервые с 1989 года. Города Цюрих, Женева, Берн и Базель подали заявки на проведение шоу в следующем году, но у консервативных швейцарских групп есть другие планы, сообщает Euronews.

Швейцарские консерваторы угрожают заблокировать использование денег налогоплательщиков для проведения мероприятия.

Христианско-консервативная партия Федеральный демократический союз Швейцарии (EDU) планирует провести референдумы о том, можно ли использовать государственные средства для проведения конкурса в стране.

„Конкурс песни „Евровидение“ — это ужасное пропагандистское мероприятие!, — написали представители EDU в X на прошлой неделе. — Страна, которая предоставляет сцену для этого отвратительного мусора, не улучшает свой имидж, а наоборот, демонстрирует духовное разложение!“.

В дополнение к этим характеристикам, EDU также попросил осудить празднование „Евровидением“ „антисемитизма, оккультизма и сатанизма“ — очевидная ссылка на протесты против участия Израиля в конкурсе 2024 года и стиль ирландской участницы Bambie Thug („гота-гремлина-гоблина-ведьмы“), чья декорация включала пентаграмму.

Хотя EDU относительно небольшая политическая партия, но ее призывы к проведению референдумов были поддержаны в некоторых кантонах (районах местного самоуправления) более крупной правой Швейцарской народной партией и Ассоциацией швейцарских налогоплательщиков.