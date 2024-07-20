Мусор и духовное разложение. Консерваторы грозят отменить „Евровидение 2025“ в Швейцарии(10)
Референдумы — одна из ключевых особенностей политической жизни Швейцарии. Может ли эта причуда демократической системы страны быть использована для того, чтобы помешать ей принять „Евровидение“, пишет rus.delfi.lv
После победы швейцарских артистов Немо на „Евровидении 2024“ в шведском городе Мельмо, поклонники от Женевы до Берна ликовали — конкурс приедет в Швейцарию в 2025 году, впервые с 1989 года. Города Цюрих, Женева, Берн и Базель подали заявки на проведение шоу в следующем году, но у консервативных швейцарских групп есть другие планы, сообщает Euronews.
Швейцарские консерваторы угрожают заблокировать использование денег налогоплательщиков для проведения мероприятия.
Христианско-консервативная партия Федеральный демократический союз Швейцарии (EDU) планирует провести референдумы о том, можно ли использовать государственные средства для проведения конкурса в стране.
„Конкурс песни „Евровидение“ — это ужасное пропагандистское мероприятие!, — написали представители EDU в X на прошлой неделе. — Страна, которая предоставляет сцену для этого отвратительного мусора, не улучшает свой имидж, а наоборот, демонстрирует духовное разложение!“.
В дополнение к этим характеристикам, EDU также попросил осудить празднование „Евровидением“ „антисемитизма, оккультизма и сатанизма“ — очевидная ссылка на протесты против участия Израиля в конкурсе 2024 года и стиль ирландской участницы Bambie Thug („гота-гремлина-гоблина-ведьмы“), чья декорация включала пентаграмму.
Хотя EDU относительно небольшая политическая партия, но ее призывы к проведению референдумов были поддержаны в некоторых кантонах (районах местного самоуправления) более крупной правой Швейцарской народной партией и Ассоциацией швейцарских налогоплательщиков.