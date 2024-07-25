На Сааремаа появились загадочные круги: что это и для чего?

Несколько лет назад Индрек Ныгуль создал в деревне Неэми самый длинный в Эстонии лабиринт – 2,3 километра, сообщила „Актуальная камера“. Этот лабиринт по сей день привлекает туристов.

Теперь рядом с ним появился еще один лабиринт, он немного короче, но особенный. Речь идет о лабиринте, созданном из фруктовых деревьев, кустов крыжовника и карельской березы. Ныгуль создал его вместе с братом и окрестил „Храмом Матери-Земли“.

„Все деревья, которые были здесь посажены, сейчас начнут расти, и только время покажет, что из этого выйдет. Это произведение искусства, которое проходит сквозь время и никогда не будет закончено. А фрукты, которые здесь вырастут, возможно, будут иметь не только вкус и питательные вещества, но и энергетический эффект“, – рассказал Ныгуль.

На другом конце Сааремаа, на оконечности мыса Сырве появился выложенный из камней лабиринт Тигулохе. Он настолько активно используется, что трава от хождения между камнями уже успела превратиться в почву.

„В старину лабиринты были на всех побережьях. Моряки, купцы и даже воины отправлялись к ним за удачей“, – объяснил автор идеи лабиринта Тигулохе Каупо Випп.

На фруктовый лабиринт Ныгуля потребовалось 341 растение, а на лабиринт Тигулохе – 24 тонны булыжников.