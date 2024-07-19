ФОТО | Дерзкая принцесса: дочь эмира Дубая шокировала весь мир своим разводом с мужем. Что теперь с ней будет?

Расстаться по смс – знакомый многим сценарий того, как можно завершить отношения (путь и не самый красивый и честный). Но шейха Махра, кажется, задала новый уровень – она на весь мир объявила о собственном разводе с мужем, обратившись к нему через соцсети. При этом шейха намекнула на неверность супруга.

„Дорогой муж, поскольку ты занят с другими людьми, я настоящим объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, и я развожусь с тобой. Позаботься о себе. Твоя бывшая жена“.

В своем собственном блоге Махра три раза написала „Я развожусь с тобой“ — таковы традиции в исламе. Чтобы развод вступил в силу, нужно объявить об этом вслух три раза – но право на это имеет мужчина, а не женщина.

После этого шейха удалила со своей страницы все сообщения, в которых фигурировал ее муж. Такой поступок шейхи шокировал публику. В комментариях даже предположили, что блог представительницы арабской королевской семьи могли взломать. Тем более еще недавно семейная жизнь Махры, казалась, идеальной – она отметила первую годовщину своей свадьбы и только стала мамой. Как же начиналась ее история любви с мужем и что пошло не так?

Арабская сказка

В 2023 году Шейха Махра вышла замуж за шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида. Роскошная церемония прошла в Дубае. На невесте было гигантское бриллиантовое ожерелье и платье с фатой и шлейфом от Ezra Couture, сделанное на заказ. Избранник шейхи – крупный арабский бизнесмен и сыном шейха Мухаммеда бен Рашида бен Мана Аль Мактум и шейхи Мадии бинт Ахмед бен Джума Аль Мактум. Своей невесте он приходится дальним родственником. Он также популярен в соцсетях и известен благотворительностью и страстью к конному спорту, а также любовью к философии.

Вскоре стало известно о беременности Махры. В день своего тридцатилетия в феврале 2024 года шейха раскрыла и пол будущего ребенка – они с мужем ожидали девочку. Первого мая малышка появилась на свет. Назвали ее в честь матери Махрой.