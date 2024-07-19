ФОТО | Дерзкая принцесса: дочь эмира Дубая шокировала весь мир своим разводом с мужем. Что теперь с ней будет?
Публика, кажется, уже привыкла к турбулентным событиям внутри семьи эмира Дубая. Чего стоил один побег супруги Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума принцессы Хайи, которая, кстати, в итоге не только смогла начать новую жизнь, но и получила об бывшего более 730 миллионов долларов. Теперь же весь мир следит, что будет с шейхой Махрой, любимой дочерью правителя Дубая, которая осмелилась публично объявить о разводе с мужем всего через год после заключения брака, пишет The Voice.
Расстаться по смс – знакомый многим сценарий того, как можно завершить отношения (путь и не самый красивый и честный). Но шейха Махра, кажется, задала новый уровень – она на весь мир объявила о собственном разводе с мужем, обратившись к нему через соцсети. При этом шейха намекнула на неверность супруга.
„Дорогой муж, поскольку ты занят с другими людьми, я настоящим объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, и я развожусь с тобой. Позаботься о себе. Твоя бывшая жена“.
В своем собственном блоге Махра три раза написала „Я развожусь с тобой“ — таковы традиции в исламе. Чтобы развод вступил в силу, нужно объявить об этом вслух три раза – но право на это имеет мужчина, а не женщина.
После этого шейха удалила со своей страницы все сообщения, в которых фигурировал ее муж. Такой поступок шейхи шокировал публику. В комментариях даже предположили, что блог представительницы арабской королевской семьи могли взломать. Тем более еще недавно семейная жизнь Махры, казалась, идеальной – она отметила первую годовщину своей свадьбы и только стала мамой. Как же начиналась ее история любви с мужем и что пошло не так?
Арабская сказка
В 2023 году Шейха Махра вышла замуж за шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида. Роскошная церемония прошла в Дубае. На невесте было гигантское бриллиантовое ожерелье и платье с фатой и шлейфом от Ezra Couture, сделанное на заказ. Избранник шейхи – крупный арабский бизнесмен и сыном шейха Мухаммеда бен Рашида бен Мана Аль Мактум и шейхи Мадии бинт Ахмед бен Джума Аль Мактум. Своей невесте он приходится дальним родственником. Он также популярен в соцсетях и известен благотворительностью и страстью к конному спорту, а также любовью к философии.
Вскоре стало известно о беременности Махры. В день своего тридцатилетия в феврале 2024 года шейха раскрыла и пол будущего ребенка – они с мужем ожидали девочку. Первого мая малышка появилась на свет. Назвали ее в честь матери Махрой.
Шейха сразу поделилась фотографиями с новорожденной малышкой из палаты и поблагодарила врачей. На снимках был запечатлен и супруг Махры, который, судя по всему, присутствовал на родах и сразу взял малышку на руки.
Счастливые родители, дочь – казалось, в семье представителей арабской знати царит идиллия. Но что-то явно пошло не так.
Европейка в пустыне
Что именно заставило Махру подать на развод меньше, чем через полгода после рождения дочери, нам еще предстоит узнать, но, возможно, ей оказалось все-таки трудно принять местный менталитет. Да-да, Махра хоть и дочь правителя Дубая, но при арабском дворе она почти гостья.
Махра родилась под именем Кристина и является наполовину гречанкой – по матери Зое Григоракос. Девочка росла с мамой в Европе – жила в Греции и Лондоне и была христианкой. Однако в 16 лет она принимает решение переехать в Дубай, где принимает ислам. Такой поступок был с радостью встречен ее отцом, который тут же дарует ей титул наследной принцессы и обеспечивает ей роскошную жизнь. Местное общество, чуя что Махра быстро стала любимицей своего отца, тоже принимает ее радушно. И вскоре у шейхи появляется еще один, неофициальный титул – самой красивой дочери правителя.
Ей даже прощают ее решение отказаться от платка, что, конечно, не соответствует образу „идеальной мусульманки“. Но вот простят ли Махре ее внезапный развод и дерзость заявить об этом во всеуслышанье? Или некогда любимой дочери Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума придется бежать из страны – как когда-то ее родственницам? Следим, какое продолжение получит эта история.