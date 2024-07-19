Кошерный секс: принципы любви евреев, которые опередили время

Считается, что религиозные евреи являются самыми успешными семьянинами. Для сохранения счастливого брака они следуют правилам, которые, казалось бы, не отличаются какими-либо новшествами. Все они есть в религиозных текстах Торы. Оказалось, что, следуя постулатам еврейского мировоззрения, можно приблизиться к идеалу в отношениях.

По словам эксперта, евреи ушли уже далеко вперед по лестнице познания взаимоотношений между мужчиной и женщиной, в отличие от европейцев.

В то время как западное общество пытается разобраться в гендерной принадлежности и посещает психоаналитиков, дабы наладить семейную жизнь, — иудеи пребывают в полнейшей гармонии и покое.

Предлагаем обратить внимание на правила, которым следуют евреи для поддержания счастья в семье.

Муж обязан кормить и одевать свою жену

В то время, пока Европа пытается выяснить, кто за кого должен платить на свидании, у евреев все четко схвачено. Перед свадьбой обязательно подписывается брачный договор — ктуба.

В этом документе как раз зафиксированы обязанности мужа по отношению к жене: он должен кормить, одевать и всецело обеспечивать прочие потребности своей женщины.

Если счастливый домашний очаг даст трещину и пара все-таки разведется, то муж обязан передать экс-супруге сумму денег, которая будет соответствовать ее потребностям. Женщина даже в этом случае не должна в чем-либо себя ограничивать.

Секс — это обязанность мужа и право жены

Также в ктубе есть еще один немаловажный пункт.

„За удовольствие своей жены муж буквально отвечает перед Богом. Ведь удовлетворять свою жену — это один из способов служить Всевышнему“, — говорит Забельшанская.

Тора рассматривает секс как обязанность именно мужа перед женой, а не наоборот. Дело в том, что мужчина обязан регулярно удовлетворять свою жену в постели и следить за тем, чтобы она получала наслаждение.

Супруг должен самостоятельно улавливать сигналы, которые говорят о том, что женщина нуждается в тактильности, и предлагать ей близость.

Согласно правилам еврейского мировоззрения, женщина не должна просить внимания мужчины — его должно хватать сполна.