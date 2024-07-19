Кошерный секс: принципы любви евреев, которые опередили время

Считается, что религиозные евреи являются самыми успешными семьянинами. Для сохранения счастливого брака они следуют правилам, которые, казалось бы, не отличаются какими-либо новшествами. Все они есть в религиозных текстах Торы. Оказалось, что, следуя постулатам еврейского мировоззрения, можно приблизиться к идеалу в отношениях.
По словам эксперта, евреи ушли уже далеко вперед по лестнице познания взаимоотношений между мужчиной и женщиной, в отличие от европейцев.
В то время как западное общество пытается разобраться в гендерной принадлежности и посещает психоаналитиков, дабы наладить семейную жизнь, — иудеи пребывают в полнейшей гармонии и покое.
Предлагаем обратить внимание на правила, которым следуют евреи для поддержания счастья в семье.
Муж обязан кормить и одевать свою жену
В то время, пока Европа пытается выяснить, кто за кого должен платить на свидании, у евреев все четко схвачено. Перед свадьбой обязательно подписывается брачный договор — ктуба.
В этом документе как раз зафиксированы обязанности мужа по отношению к жене: он должен кормить, одевать и всецело обеспечивать прочие потребности своей женщины.
Если счастливый домашний очаг даст трещину и пара все-таки разведется, то муж обязан передать экс-супруге сумму денег, которая будет соответствовать ее потребностям. Женщина даже в этом случае не должна в чем-либо себя ограничивать.
Секс — это обязанность мужа и право жены
Также в ктубе есть еще один немаловажный пункт.
Тора рассматривает секс как обязанность именно мужа перед женой, а не наоборот. Дело в том, что мужчина обязан регулярно удовлетворять свою жену в постели и следить за тем, чтобы она получала наслаждение.
Супруг должен самостоятельно улавливать сигналы, которые говорят о том, что женщина нуждается в тактильности, и предлагать ей близость.
Согласно правилам еврейского мировоззрения, женщина не должна просить внимания мужчины — его должно хватать сполна.
И ведь правда, эта еврейская мудрость уже давно обогнала всех нас. Пока постсоветское общество до сих пор называет секс „мужской потребностью“ — евреи давно проявляют уважение к женской физиологии.
Иудеи еще тысячу лет назад раскрыли секрет семейного благополучия.
12 дней в месяц муж и жена не касаются друг друга
Думаете, наверное: что за прошлый век? А вот ничего подобного!
Что может быть страшнее в супружеской жизни, чем пресыщение друг другом?
В иудейских религиозных текстах есть хитроумный совет, который поможет избежать этой проблемы.
В период менструации и неделю после нее мужу и жене запрещено обниматься, целоваться и спать в одной постели.
Если разобраться, то, по сути, это воздержание возвращает пару к периоду, когда они были друг для друга женихом и невестой. А первая ночь по прошествии этих 12 дней каждый раз символически становится для них первой брачной ночью.
На наш взгляд, это гениальное и очень романтичное решение. Если бы все следовали этому совету, то количество разводов явно бы сократилось.
Относись к своей жене так, как Бог относится к еврейскому народу
Толкователи Торы сравнивают брак между мужчиной и женщиной с заветом между Всевышним и евреями. Согласно преданиям, Бог после заключения священного договора со своим народом повел себя как муж с женой: одел, накормил и позаботился.
Даже когда народ совершал ошибки, на смену гневу к Господу приходило принятие, смирение и прощение. Таким образом и рекомендуется мужьям относиться к своим женам.
Как мы видим, правила действительно очень простые и вполне легко реализуемые. Не зря говорят: „Все гениальное просто, и всё простое гениально“.