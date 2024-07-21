Дэвид и Виктория Бекхэм номинированы на „Эмми“ за свой документальный фильм

49-летний футболист Дэвид Бекхэм и 50-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм отреагировали на свои номинации на премию „Эмми“ 2024 года. Пара номинирована сразу в пяти категориях за документальный сериал Netflix „Бекхэм“, который вышел в 2023 году. Сериал показал поклонникам объективный взгляд на карьерный путь Дэвида и позволил заглянуть в начало отношений с Викторией.

4-серийный фильм был номинирован на премию „Эмми“ в категории „Лучший документальный или научно-популярный сериал“, а также в категориях „Лучшая операторская работа в документальной программе“, „Лучшая режиссура документальной программы“, „Лучший монтаж“ и „Лучшая музыкальная композиция“. В ответ на новости о номинировании Дэвид сказал изданию HELLO!, что он очень польщен таким вниманием со стороны академии.

„Для меня и всей творческой команды „Бекхэм“ большая честь получить признание Телевизионной академии. Создание этого сериала было таким личным путешествием, любовным посланием футболу и моей семье. Для меня и Виктории было ошеломляющим, что мы получили такой теплый и позитивный отклик на сериал. Я так благодарен невероятной команде во главе с Фишером Стивенсом, а также всем тем людям, которые приняли участие и сыграли такую ​​важную роль в моей истории.“

Радостная новость появилась на фоне семейного отпуска Бекхэмов. Отец семейства собрал всех домашних на мегаяхте в Сардинии, чтобы отметить 13-й день рождения дочери Харпер. Виктория и Дэвид наслаждались прогулкой на яхте, а также катанием на гидроциклах. Семья отпраздновала 13-летие Харпер, развесив розовые и серебристые шары, а Харпер заняла почетное место во главе стола, наслаждаясь завтраком с братьями и сестрами — 21-летним Ромео и 19-летним Крузом. Ее старший брат Бруклин, которому сейчас 25 лет, по всей видимости, не смог приехать на торжество, оставшись в Лос-Анджелесе со своей женой Николой Пельтц. Однако он выразил признательность своей младшей сестре, опубликовав в соцсетях трогательный пост.

„С 13-летием лучшую младшую сестру во всем мире. Мы так сильно тебя любим, — написал старший сын Бекхэмов, добавив в конце эмодзи красного сердца.“