ВИДЕО | Vanilla Ninja вернулись! Сексапильные блондинки выпустили новую песню и сняли зажигательный клип

„Мы действительно очень рады вернуться к нашим слушателям после долгого перерыва. И мы особенно рады сделать это с песней, которая на 100% соответствует стилю Vanilla Ninja. Можно сказать, что мы вернулись к своим корням“, - говорит вокалистка группы Ленна Куурмаа.

Автором песни „Sting Of A Scorpion“ является немецкий продюсер и композитор Дэвид Брандес, а текст написал Бренд Мейнунгер, в сотрудничестве с которыми родились такие известные хиты Vanilla Ninja, как сингл „Tough Enough“ и занявшая 8 место на „Евровидении“ песня „Cool Vibes“. Режиссер клипа - Март Варес.

В это воскресенье группа Vanilla Ninja представит свой новый сингл в легендарной немецкой передаче „Fernsehgarten“, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего беспрерывно транслируемая в эфире развлекательная программа, снятая под открытым небом. „Fernsehgarten“ идет на канале ZDF уже 38 лет подряд и каждые выходные ее смотрят более 2 милилонов человек.

История группы Vanilla Ninja началась в 2002 году, когда к отобранным на кастинге певицам Пирет Ярвис и Катрин Сиска были добавлены Маарью Киви и Ленна Куурмаа. Группа стала исполнять песни в стиле поп-рок.

Первый международный сингл „Tough Enough“ оказался очень успешным. За этим последовало еще несколько успешных синглов, пока, наконец, летом 2004 года не вышла пластинка „Traces of Sadness“, ставшая необычайно популярной. В 2005 году группа представляла Швейцарию на „Евровидении“, где заняла 8-е место.

Хотя легендарная группа на протяжении всей своей истории много раз распадалась, они каждый раз возвращаются с новыми песнями. После 13-летнего перерыва группа Vanilla Ninja эффектно вернулась в 2022 году, отметив свое 20-летие впечатляющим шоу. В настоящее время в состав группы Vanilla Ninja входят Ленна Куурмаа, Пирет Ярвис-Милдер и Керли Кивилаан.