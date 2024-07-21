ФОТО | Беременная первенцем Анетт Контавейт показала округлившийся животик

Контавейт поделилась двумя фото, на которых видно, что она беременна. „У меня форма этого лета - круглая“, - пошутила бывшая профессиональная теннисистка.

16 мая она написала в Instagram „Новый член семьи уже в пути!“ и поделилась милыми снимками себя и отца ребенка, футболиста Брента Леписту (31). На фотографиях пара одета в темную одежду, а на одном из фото Анетт нежно кладет руку на живот.

Первые сведения об отношениях эстонской теннисистки Анетт и Брента появились в начале марта 2022 года, когда Брент поделился в социальных сетях фотографией улыбающейся Анетт, наслаждающейся кофе-латте. На сегодняшний день пара вместе посетила множество праздничных и светских мероприятий. Например, в этом году 24 февраля они присутствовали на приеме у президента.