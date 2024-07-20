ФОТО | Самая большая вечеринка на Сааремаа в самом разгаре! Посмотрите, какое веселье происходит на I Land Sound

Фестиваль впечатлений I Land Sound объединяет лучшее из того, что может предложить музыка, искусство, общественные мероприятия и эстонское лето, на красивой природе и под открытым небом. Один хороший глоток морского воздуха и поездка на пароме снимут с вас маску, а на другой стороне берега вы найдете себя.

Когда вы достигаете Сааремаа, обширных просторов острова, временное измерение исчезает, и каждое пробуждение становится значительным. Здесь в равной степени есть место для человека, птицы и животного, а размер личности определяется размером его сердца.

На острове принято держаться вместе, как и на I Land Sound, где пионеры электронной ночной жизни, художники и местное сообщество объединяют усилия для увлекательного мероприятия.

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