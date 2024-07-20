ФОТО | Это что за необычные творения? Фестиваль изобретателей собрал в Виливере около тысячи человек

„Мы искренне благодарны всем, кто пришел и получил удовольствие от фестиваля. Особенно мы хотели бы поблагодарить новых и старых поклонников, которые нашли в себе силы принести на выставку свои самодельные машины и гаджеты“, — сказал дядя Меэлис, член правления общественной организации „Сделано в Виллевере“. „Это была прекрасная возможность увидеть изобретательность и креативность жителей Эстонии и поделиться ею с нашим обществом“.

На фестивале изобретатели продемонстрировали широкий спектр созданных ими устройств и транспортных средств. Наибольшее внимание привлекли различные модифицированные культиваторы, двойная буксируемая платформа, передвижной электрический стул, маленький трехколесный велосипед с мотором от карманного велосипеда и, конечно же, мобильный стол для вечеринок. Посетители смогли поближе познакомиться с этими машинами и пообщаться с их производителями, которые поделились своими знаниями и рассказали о процессе их создания.

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