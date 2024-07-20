ГАЛЕРЕЯ | Под „Миллион алых роз“: Смотрите, как стартовал юбилейный „Бал цветов“ в Кадриорге

Гости в трепетном ожидании - на сцене звучит вальс и ведущий на трех языках торжественно объявил открытие 25-го, юбилейного „Бала цветов“, праздника цветочного платья!

Не обошлось и без приветственных речей от людей, без которых цветочный праздник не состоялся бы.