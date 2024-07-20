20.07.2024, 19:12
ГАЛЕРЕЯ | Под „Миллион алых роз“: Смотрите, как стартовал юбилейный „Бал цветов“ в Кадриорге
ФОТО: | Delfi Meedia
20 июля в саду Кадриоргского дворца проходит неповторимое художественное зрелище, сочетающее высокую моду с живыми цветами - „Бал цветов“, который в этом году отмечает свое 25-летие..
Гости в трепетном ожидании - на сцене звучит вальс и ведущий на трех языках торжественно объявил открытие 25-го, юбилейного „Бала цветов“, праздника цветочного платья!
Не обошлось и без приветственных речей от людей, без которых цветочный праздник не состоялся бы.
Люди - счастливые, яркие и цветущие. Смотрите, как начался 25-ый „Бал цветов“!