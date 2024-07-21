Еле говорила и трогала себя за интимные места: Глюкоза дала концерт в неадекватном состоянии

20 июля на острове Татышев в честь Дня металлургов прошел бесплатный концерт певицы. Мероприятие собрало множество детей и взрослых, которые не ожидали увидеть Глюкозу в таком состоянии. По словам зрителей, казалось, что артистка была пьяна. Красноярцы сообщают, что певица ругалась со сцены матом и трогала себя за интимные места. Некоторые зрители покинули концерт, не дождавшись его окончания.

„Странный“ концерт Глюкозы обошёлся в 5,5 млн рублей (55 000 евро). А в райдер входила бутылка коньяка, но певица к ней не притрагивалась.

„База“ выяснила странные подробности скандального выступления Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Видео с концерта вызвало много вопросов. Во время выступления Глюкоза будто не попадала в слова и ноты и зачем-то буквально щупала себя рукой себя внизу.

„База“ выяснила, что концерт готовился полгода. Организовала его компания РУСАЛ. Именно с РУСАЛом напрямую был составлен договор аренды площадки на острове Татышев, где и выступала Глюкоза (артистку зовут Наталья Ионова).

Согласно информации, полученной от источников „Базы“, за концерт Глюкоза должна была получить 4,95 млн рублей (50 000 евро) . Плюс 495 тысяч (5 тысяч евро) — налоговые выплаты.

Перед выступлением Глюкоза сделала в гримерке „странный мейк“ (это слова источника) и отправилась фотографироваться с представителями РУСАЛа. До фотосессии с представителями компании, по словам второго источника, певица „выглядела нормально“. В гримерку, где на столе стояла нетронутая бутылка коньяка, Глюкоза больше не заходила и была на виду. Затем начался концерт.

„Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило её почти спустя час, к концу выступления“, — рассказали „Базе“ источники, имеющие отношение к площадке, на которой проводился концерт.

В середине выступления организаторы концерта от компании РУСАЛ хотели завершить выступление досрочно. Однако Глюкоза допела до конца.

Вход на концерт для всех сделали свободным, а после в соцсетях у певицы начался ад. Её стали оскорблять и обвинять в употреблении неизвестных веществ.