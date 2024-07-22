Катрин Луст о сложностях восстановления после кесарева сечения: „Не могу сказать, что это легко“

17 июля ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст и ее жених Оливер Килк стали родителями во второй раз. Путем кесарева сечения у них родилась девочка.

„Я восстанавливаюсь после кесарева сечения. Все прошло хорошо, и здесь, в Пельгулинна, я в надежных руках. Наверное, я не такой уж и плохой человек, раз кто-то где-то обо мне так заботится, и я до сих пор не могу поверить, что теперь я мать двух дочерей“, - радостно рассказала сразу после рождения ребенка Катрин Луст Kroonika. Дочери дали особенно красивое имя – Глория.

Через пять дней после родов Луст призналась в социальных сетях, что восстановление после кесарева сечения далось нелегко. Первые три дня она даже не могла выйти на улицу. „Нельзя сказать, что это легко, но боль проходит, и хотя поначалу было очень больно двигаться, на самом деле ходьба принесла много пользы, все как и рекомендовали врачи“, - рассказала ведущая. Сегодня Луст удалось сделать 2000 шагов.

„Это все еще довольно серьезная операция“, - сказала Луст в сториз, добавив, что на восстановление уйдет время.

Ведущая также затронула тему лишнего веса, с которым сталкиваются женщины во время беременности. Луст призналась, что набрала десять килограммов, но уже потеряла пять с рождением ребенка. Она считает, что вернется к своему нормальному весу через несколько месяцев. „Сейчас меня волнует не это!“ подтвердила она. „Мое тело претерпело огромные изменения, и я собираюсь дать ему несколько месяцев, прежде чем даже начать думать о каких-то физических упражнениях“.