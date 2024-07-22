22.07.2024, 15:00
ФОТО | Самы милый чиновник! В МИД Литвы теперь „служит“ котенок: „честно говоря, в основном дремлет“
ФОТО: МИД Литвы
В министерстве иностранных дел Литвы теперь есть необычный сотрудник — котенок по имени Рангас. Котенка нашли во дворе здания министерства на прошлой неделе. Его поймали, накормили, отвели к ветеринару и теперь котенок „поступил на службу“ в команду стратегических коммуникаций, пишет „Новая газета“.
„Конечно, маленький Рангас еще размером с мышь, поэтому работает (честно говоря, в основном дремлет) в команде стратегических коммуникаций и мечтает о своем повышении до звания главного ловца мышей. Хотим вас успокоить — конечно, мышей в МИДе нет, но дипломатическая служба — это не только наведение новых мостов, но и эффективная профилактика“, — сообщил МИД Литвы на свой странице в Facebook.