Не зря развелись: бывший муж Санны Марин вел себя на вечеринке как бабник - его спутница была разочарована

Как пишет финское издание Seiska, если в начале вечера Ряйккёнен вел себя более скромно, то позже им овладело безумное праздничное настроение.

Снчала он стоял в очереди в заведение, как и все другие простые смертные. Его спутницей была милая женщина со светлыми волосами. Однако уже внутри клуба Ряйккёнен начал общаться с разными женщинами, чем разозлил свою спутницу.

После развода с Санной Марин Маркус Ряйккёнен живет веселой холостяцкой жизнью. Его часто можно увидеть на вечеринках, причем в сопровождении различных спутниц.

В прошлом месяце бывший муж Санны Марин зажигал в баре со скандальной финской порнозвездой Сандрой Бэй. Парочка страстно обнималась у всех на виду. „Ага... окей. Как я помню, это было довольно классно“, - ответила Сандра на запрос СМИ.

На вопрос о том, как закончился вечер, девушка ответила кратко: „Мне сейчас больше нечего комментировать“.

Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе с 18 лет и поженились 1 августа 2020 года. У пары, знакомой еще со времен университета, в начале 2018 года родилась дочь Эмма. Однако летом 2023 года пара объявила о разводе, а бракоразводный процесс был завершен только в январе этого года.