Бывший бойфренд-миллионер Ирины Шейк и Хайди Клум тайно женился на российской модели

Арт-дилер и российская модель сыграли свадьбу. Хелена поделилась снимками, на которых предстала в свадебном платье оттенка слоновой кости. Избранница бывшего бойфренда топ-моделей выбрала необычный свадебный наряд.

Мини-платье со шлейфом оставило открытыми плечи девушки. Она дополнила образ каблуками Christian Louboutin. На голове у невесты красовалась тиара, а финальным штрихом аутфита стали солнцезащитные очки „кошачий глаз“. Гостей церемонии в числе прочего угощали суши и черной икрой.

Свадьба прошла в особняке Вито. Среди гостей не оказалось отца Вито и его сестры. Поздравить молодоженов приехали Иванка Трамп с мужем и другие известные персоны. Шнабель познакомился с Хеленой на яхте миллиардера Джеймса Пакера, когда девушке было 19 лет.

Арт-дилер встречался со многими звездами. Его роман с Хайди Клум продлился три года: пара рассталась в 2017-м. После этого у Вито были романы с Эмбер Херд и Ириной Шейк. Ему приписывали отношения с Деми Мур, Лив Тайлер и Элль Макферсон.

Через два года после расставания с Вито Шнабелем Хайди Клум вышла замуж. Топ-модель не смущает разница в возрасте с Томом Каулитцем: она старше мужа на 16 лет.