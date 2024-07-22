ВИДЕО | „И вот мы тут спустя неделю“. Кейт Пентус-Розиманнус поделилась милыми моментами до и после рождения второго ребенка

Пентус-Розиманнус родила второго ребенка 13 июля. „Теперь у нас есть два самых красивых, яркоглазых существа, за которых мы можем быть благодарны, и до сих пор все это кажется одним большим чудом“, - сказала новоиспеченная мама.

Теперь же она поделилась видео того, как прошла первая неделя, в котором были кадры до и после рождения сына.

„К концу девятого месяца на все уходило гораздо больше времени, но настроение оставалось бодрым“, - говорит Пентус-Розиманнус. За день до рождения ребенка ей даже удалось пройти 15 000 шагов.

Сынишка Кейт и Райна Розиманнуса родился в субботу вечером, в 20:45. „В ту ночь мы бесчисленное количество раз ходили проверять, все ли в порядке“, - вспоминает она, и подтвердила, что с ребенком после рождения все было в порядке.

На видео также видно, встречу старшей сестры с новорожденным братишкой.

„И вот мы тут спустя неделю. Со своим необъятным счастьем“, - порадовалась политик.

Первый ребенок Кейт и Рейна, Ити Лоретта (сейчас ей 2 года), родилась в августе 2021, и уже в возрасте двух месяцев девочка вместе с родителями попала на обложку октябрьского номера журнала Pere ja Kodu.