Диснейленду в Калифорнии грозит первая за 40 лет забастовка работников, недовольных контрактами

Число проголосовавших сотрудников не разглашается, но профсоюзы заявили, что 99% из принявших участие членов проголосовали за забастовку. Но это еще не значит, что она состоится: работники и работодатель могут достичь соглашения до ее начала. Если забастовка все же произойдет, она станет первой в Диснейленде за 40 лет.

Профсоюзы сослались на экономические трудности для своих членов, включая нехватку продовольствия и жилья. Речь идет об уборщиках, операторах аттракционов, кондитерах и продавцах товаров. Они ведут переговоры с Disney с 24 апреля, а 10 июня профсоюзы обвинили компанию в несправедливых рабочих задачах.

Обвинения, выдвинутые 675 работниками, расследует независимый Национальный совет по трудовым отношениям США, контролирующий соблюдение трудового законодательства.

В начале 2018 года исследователи из Occidental College и Economic Roundtable выяснили, что 74% работников Диснейленда не могли покрыть основные расходы на каждый месяц. Им, в частности, было негде жить и нечего есть.

В ходе внутреннего опроса членов профсоюза, проведенного ранее в этом году, 28% участников актерского состава Диснейленда сообщили о нехватке продовольствия, 33% сообщили о нехватке жилья, 42% приходилось пропускать работу ради посещения врача, поскольку у них не было достаточного количества больничных. Профсоюзы, объявляя о проведении забастовки, заявили, что 64% ​​членов труппы тратят более половины своей ежемесячной зарплаты на аренду жилья.