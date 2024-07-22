ВИДЕО | „Самый лучший подарок - это улыбки людей!“: Кадриорг отмечает свой 306-й день рождения

В честь своего дня рождения Кадриорг предложил гостям посетить различные экскурсии и всевозможные мероприятия, а вечером посетителей пригласили на большое зрелищное представление „Страсть и ритм Испании“.

„Парк Кадриорг и музей живут своей жизнью уже 306 лет и обновляются вместе с новыми поколениями, запросами и никогда не становятся застывшими археологическими объектами, - говорит Александра Мурре. - С любовью, со служением Кадриоргу, бьются сердца всех работников, садовников, педагогов и кураторов музея, чтобы поддерживать состояние, улучшать и привлекать больше людей, предлагая приятное, полезное и оздоровительное времяпрепровождение“.

Этим летом в Кадриоргском художественном музее открыта выставка „España blanca y negra. Образы Испании от Фортуни до Пикассо“, где каждый сможет окунуться и насладиться страстностью испанского искусства.

„Главным событием сегодняшнего вечера будет концерт! Испанские страстные ритмы - такое заглавие, мы подобрали концерту, потому что в программу включена музыка из оперы „Кармен“ Жоржа Бизе. Более 30 ударных инструментов будет играть вместе с камерным оркестром. Во второй части выступит ансамбль ArteFlamenco с приглашенным артистом Хосе Серрано из Севильи“, - рассказала директор Кадриоргского художественного музея.