ДО и ПОСЛЕ | Легла под нож? Редкий выход Мелании Трамп в свет спровоцировал слухи о пластических операциях

Как пишет Sky News, на мероприятии в Милуоки под горячие аплодисменты жена Трампа помахала толпе, прежде чем сесть в семейную ложу. В отличие от предыдущих съездов республиканцев в 2016 и 2020 годах, она не выступала с речью. Мелания иногда касалась руки своего мужа и общалась с новоназначенным кандидатом на должность вице-президента Джей Ди Вэнсом.

В следующем году отмечающая 55-летие Мелания уже много лет не выглядит на свой возраст. Казалось, что она остановила время своим внешним видом. Поскольку никто из нас не может оставаться вечно молодым, есть предположение, что бывшая первая леди США начала делать косметические операции в юном возрасте, и что ее внешность - это результат многочисленных инъекций красоты.

Однако во время нахождения ее мужа на посту президента дни Мелании были заполнены разными делами. Лишь в редких случаях ей удавалось надолго скрыться от общественности. Теперь, когда ее муж снова баллотируется в президенты, Мелании пришлось вновь предстать перед публикой. Но ее посвежевший вид заставил людей в социальных сетях обсуждать, не легла ли Мелания под нож пластического хирурга.

Первые слухи о предполагаемом обновлении лица Мелании появились в конце весны этого года, когда несколько американских изданий заявили, что бывшая первая леди сделала фейслифтинг, то есть подтянула кожу лица хирургическим путем. Однако на тот момент эти слухи так и остались домыслами, поскольку бывшая модель не стала их комментировать. Теперь же появление на публике придало новый импульс слухам о подтяжке лица. Есть также предположение, что Мелания установила виниры, поскольку ее улыбка стала намного ярче.