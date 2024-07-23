ВИДЕО | „Роскошно“: 51-летняя Хайди Клум поделилась знойными кадрами в нижнем белье

Немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум продемонстрировала цветущий вид и стройную фигуру в нижнем белье. Звезда порадовала многочисленных поклонников, опубликовав новое видео на своей странице в Instagram.

51-летняя судья шоу „America’s Got Talent“ продемонстрировала свою нестареющую красоту в обворожительном прозрачном черном бюстгальтере.

Она дополнила кружевной образ солнцезащитными очками Gucci, резвясь у бассейна. Ее длинные волнистые золотистые локоны были распущены и ниспадали на плечи. Немецкая модель нежилась на солнце, играя со своими очаровательными собаками породы немецкой короткошерстной легавой.

Поклонники Хайди в комментариях отметили ее красоту и шикарную фигуру: „Красиво и шикарно“, „Единственная и неповторимая“, „Потрясающая и элегантная леди“, „Роскошно“, „Ты удивительная“, „Этот бюстгалтер смотрится отлично на такой стройной Хайди“.

Известно, что в свои 51 год модель серьезно относится к своей фитнес-программе и диете, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.

„Я стараюсь питаться очень здоровой пищей. Мы едим где-то с 6 до 6:30 вечера. Я люблю здоровую пищу; я не ем много вредной пищи. Мне нравится быть в форме и чувствовать себя в форме. Для меня это не так уж и сложно — я просто не ем так много чипсов, картофеля фри или бургеров. Я люблю есть… но я люблю есть здоровую пищу“, — отметила ранее знаменитость в интервью журналистам.