ГАЛЕРЕЯ | Первый день фестиваля Вайкуле был посвящен Украине. Все артисты предпочли говорить с журналистами на английском

Один из самых ожидаемых музыкальных и культурных событий этого лета в странах Балтии, фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala’24, открыл свои двери на берегу Рижского залива. Все три фестивальных дня портал Bublik будет работать на концертной площадке, чтобы предоставлять вам самую свежую, актуальную и горячую информацию! Первый день концерта был традиционно посвящен Украине.