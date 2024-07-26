Культура
26.07.2024, 20:21

ГАЛЕРЕЯ | Пугачева, Макаревич, Сердючка: в Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле. Смотрите фото

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Галерея и репортаж будут дополняться на протяжении всего вечера
Первый день фестиваля Лаймы Вайкуле
Первый день фестиваля Лаймы Вайкуле
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Один из самых ожидаемых музыкальных и культурных событий этого лета в странах Балтии, фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala’24, открыл свои двери на берегу Рижского залива. Все три фестивальных дня портал Bublik будет работать на концертной площадке, чтобы предоставлять вам самую свежую, актуальную и горячую информацию!

Сегодня стартует трехдневный музыкальный марафон, который обещает стать супер-насыщенным на эмоции и впечатления. В программе фестиваля приготовлена масса сюрпризов - за три дня на сцене концертного зала „Дзинтари“ появятся звезды со всего мира, в общей сложности в трех концертах примут участие 45 артистов из 14 стран. Артисты, певцы, журналисты, нескончаемые гости - обстановка на месте поистине творческая.

В неповторимой атмосфере фестиваля популярные артисты выступят неожиданными дуэтами и трио – это будут настоящие музыкальные „рандеву“.

За полчаса до начала концерта на фестиваль прибыла Алла Пугачева. За ней прибыл и Андрей Макаревич...

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