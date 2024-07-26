ГАЛЕРЕЯ | Пугачева, Макаревич, Сердючка: в Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле. Смотрите фото

Сегодня стартует трехдневный музыкальный марафон, который обещает стать супер-насыщенным на эмоции и впечатления. В программе фестиваля приготовлена масса сюрпризов - за три дня на сцене концертного зала „Дзинтари“ появятся звезды со всего мира, в общей сложности в трех концертах примут участие 45 артистов из 14 стран. Артисты, певцы, журналисты, нескончаемые гости - обстановка на месте поистине творческая.