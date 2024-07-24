ВИДЕО | Вау, даже так?! „Симпсоны“ предсказали замену Байдену

После того как Джо Байден вышел из президентской гонки, а вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться на самый высокий пост в государстве, в памяти многих снова всплыл сериал „Симпсоны“ известный своими сбывающимися предсказаниями. В частности, поклонники мультипликационной саги вспомнили 17-ю серию 11 сезона под названием Bart to the Future („Барт в будущем“).

В эпизоде, который вышел на экраны 19 мая 2000 года, рассказывалось о том, как Барт увидел себя через 30 лет, когда ему уже исполнилось 40 лет. Среди прочего, там его 38-летняя сестра становится первой женщиной-президентом США, заменив на этом посту Дональда Трампа.

Самое интересное, что наряд Лизы в точности повторил ансамбль Харрис на инаугурации Байдена. Теперь же многие говорят о том, что Симпсоны в очередной раз предсказали развитие событий, и не исключают, что именно Харрис станет следующим президентом США.

В свою очередь сценарист „Симпсонов“ Эл Джин уже отреагировал на новость о предполагаемой президентской гонке Харрис. В публикации на X/Twitter Джин поделился подборкой фотографий Лизы и Харрис в одном наряде.

„Прогноз „Симпсонов“, частью которого я горжусь“, — написал 63-летний Джин в подписи к своему посту.