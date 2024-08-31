Биологи выяснили, что интенсивные тренировки могут снижать иммунитет

Исследователи протестировали биологические материалы 11 пожарных до и после 45-минутной активной тренировки. У мужчин взяли образцы плазмы крови, мочи и слюны.

Оказалось, что прямо после физических упражнений способность организма противостоять инфекциям меньше, чем в другое время. Это продемонстрировало уязвимость спортивных людей перед респираторными заболеваниями.

„Мы хотели детально изучить, что происходит в организме, и посмотреть, сможем ли мы обнаружить опасность истощения на самых ранних стадиях. Возможно, мы сможем снизить риск напряженных тренировок для сотрудников служб быстрого реагирования, спортсменов и военнослужащих“, — сказал соавтор исследования Кристин Бернум-Джонсон.

Не все ученые согласились с тем, что интенсивные тренировки подавляют иммунитет. Некоторые специалисты считают, что результаты анализов свидетельствовали о „повышенном состоянии иммунного надзора и иммунной регуляции“.

Кроме того, на исследование могло повлиять то, что пожарные во время работы подвергаются влиянию загрязняющих веществ. Их иммунные реакции могут отличаться от реакций людей других профессий.

„Тем не менее в совокупности с предыдущими исследованиями существуют данные, подтверждающие связь между физическими нагрузками и более высокой заболеваемостью респираторными инфекциями“, — подчеркнули ученые.