Мальчик в США сел за руль, когда дедушке резко стало плохо. Его наградили за смелость!

Мальчик и дедушка ехали в пикапе с лодкой в прицепе на скорости 112 км/ч по автомагистрали, когда водителю стало нехорошо. Дрейк „смог взять под свой контроль пикап и лодку и припарковал транспорт на обочине“, затем позвонил в экстренные службы.

„Мой дедушка — диабетик! Я съехал с магистрали! Я остановил машину на обочине. Вы меня слышите? Съезд 320, мы прямо у съезда 320“, — следует из стенограммы разговора Дрейка со спасателями.

Дрейк сильно переживал, что все закончится аварией, но „все сложилось отлично“. Родители предположили, что навык вождения у их сына появился на ферме, где он проводит много времени.

„Это было просто потрясающе, возможно, один из самых трогательных звонков, которые я когда‑либо принимал во время работы в 911“, — сказал капрал Мэтью Холдер из офиса шерифа округа Гордон (штат Джорджия). Он был тем, кто ответил на звонок Дрейка.

Мальчика наградили грамотой за мужество, находчивость и гражданскую позицию. В качестве презента Дрейк получил кепку и рубашку бейсбольного клуба „Атланта Брэйвз“, а также четыре билета на игру команды.