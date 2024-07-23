До самого горячего концерта этого лета остаются считанные дни - солист Modern Talking едет в Тарту!

В середине 1980-х Сандра сумела взорвать все мировые чарты своими хитами. Кажется, не было ни одной дискотеки в мире, где бы не звучали песни в исполнении этой певицы. Яркая красавица с кудрями едва ли не до пояса и сильным бархатным голосом. Она завоевала сердца поклонников во всем мире и достигла вершин славы, но путь к успеху был не прост. В 1979 году Сандра принимает приглашение присоединиться к группе Arabesque, в которой вскоре занимает лидирующее положение. Группа становится известной во всем мире. Во время выступления в составе Arabesque, Сандра знакомится с начинающим певцом и музыкантом Мишелем Крету, который в то время работает клавишником на концертах группы. Между ними возникают любовные отношения. По настоянию Мишеля Сандра в 1984 г. оставляет группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру.