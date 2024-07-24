Приятный сюрприз для любителей прогрессивного металла: зимой TesseracT дадут в Таллинне ураганный концерт

Коллектив TesseracT образовался в 2003 году, и с того момента их считают пионерами в жанре метал. Своим дебютным альбомом „One“ они доказали миру, что способны расширять границы метала и создавать уникальные и даже авантюрные звуковые ландшафты. Считалось, что они исполняют музыку в жанре джент, однако с годами они вырвались из этой дефиниции и утвердились в роли самого новаторского и самого самобытного в мире коллектива, исполняющего прогрессивный металл.

Последний альбом группы „War Of Being“, вышедший в 2023 году, стал важной вехой в карьере музыкантов. „Мы всегда старались выйти за собственные рамки“, – говорит барабанщик Джей Постоунс. „Для нас всегда было важно растягивать [концепцию альбома] и заставлять его звучать максимально грандиозно. Особенно важно это было в случае с этим альбомом, поскольку он, безусловно, звучит лучше, чем все, что мы делали раньше“.

Рассуждая об их карьере, вокалист Дэниел Томпкинс, говорит: „Я думаю, мы поняли, что на этот раз нужно что-то делать по-другому. С момента выхода „Sonder“ прошло пять лет, и мы хотели миксовать, попробовать что-то новое. Если говорить об истории развития TesseracT, то это один из важнейших альбомов, которые мы когда-либо создавали“.

„War of Being“ – это концептуальный альбом, глубоко погружающийся в психику человека, исследующий внутренние конфликты и борьбу. Бас-гитарист Эймос Уильямс поясняет: „Он говорит о том, как простить самому себе то, что ты – это ты. Это что-то, что для меня всегда было огромным вызовом. Отсюда появилась эта военная концепция“.

Карьера TesseracT длится более двух десятилетий, и все эти годы они регулярно давали масштабные живые шоу, бесчисленное количество раз выступая на различных концертах и фестивалях по всему миру. Их предстоящее выступление в Таллинне обещает быть мощным и даже гипнотизирующим впечатлением, когда эстонские фанаты получат возможность стать частью захватывающего мира их альбома „War of Being“.