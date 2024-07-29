Женщины, состоявшие в длительных отношениях с серийным изменщиком. „Я случайно дала ему много свободы, и он изменил мне с 13 женщинами“

Вы когда-нибудь встречались с серийным изменщиком? Если ответ положительный, то знайте, вы не одни. В 2018 году, согласно исследованию, проведенному в Нидерландах, 18–25% пользователей Tinder находятся в постоянных отношениях, и около четверти из них нарушается верность. Даже без статистики каждый из нас наверняка знает кого-то, кто изменял или стал жертвой обмана. Есть много разных причин, по которым нарушается верность. Некоторые люди изменяют, когда чувствуют, что партнер их недостаточно ценит, иногда из-за сексуальной неудовлетворенности, а иногда из-за отсутствия романтики.