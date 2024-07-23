„Меня сексуально эксплуатировали и поработили“. Как инфлюэнсершу посадили за торговлю людьми и рабство

Однако в ту пору Ана и не подозревала, что так вдохновлявшая ее история Торрес на самом деле основывалась на полуправде и лжи.

Ана добавила, что, поскольку „она (Торрес) была на обложках журналов“, и ее видели в компании с такими известными людьми, как Леонардо Ди Каприо, все, что она себе приписывала, „казалось правдоподобным“.

На тот момент Кэт Торрес только что опубликовала свою автобиографию под названием „А Voz“ („Голос“). В ней она утверждала, что обладает особой духовной силой, позволяющей ей предсказывать будущее, и что у нее якобы брали интервью авторитетные бразильские СМИ.

Жизнь самой Аны тоже была далеко не безоблачной. По ее словам, в детстве ей пришлось пережить немало жестокости. Потом из своего города на юге Бразилии она перебралась в США. Кроме того, некоторое время она находилась в абьюзивных отношениях.

„Я подумала, что она сумела преодолеть последствия испытанного в детстве насилия и жестокого обращения, [добившись успеха], несмотря на все эти травматические переживания“, — сказала Ана в интервью Би-би-си.

По ее словам, ее привлек жизненный путь Кэт Торрес, который привел девочку из бедной бразильской фавелы на международные подиумы и вечеринки с голливудскими звездами.

Ана не входила в число двух пропавших женщин, которых разыскивало ФБР, но тоже оказалась жертвой инфлюэнсерши. Она же сыграла важную роль в спасении пропавших.

„Для меня она была как бы глотком надежды“, — описывает Ана свою реакцию, когда она впервые наткнулась на страницу Кэт Торрес в Instagram в 2017 году.

Но как же получилось, что бывшая модель, украшавшая обложки глянцевых журналов и сопровождавшая на вечеринки таких знаменитостей, как, например, Леонардо Ди Каприо, стала вовлекать своих поклонниц в сексуальную эксплуатацию?

Торрес приговорили к восьми годам заключения по обвинению в торговле людьми и рабстве в отношении одной из этих женщин. Би-би-си также получила информацию, что против нее выдвинуты обвинения, касающиеся второй женщины.

Кроме того, по словам Аны, Торрес без нее не могла делать даже элементарных вещей, например, принимать душ, потому что просто не выносила оставаться одной. Девушка подробно описала свою жизнь, как ей приходилось постоянно быть начеку и быстро реагировать на любое требование „хозяйки“. При этом спать ей разрешалось всего несколько часов, на диване, пропахшем кошачьей мочой.

„Я была шокирована, потому что в доме был беспорядок, было очень грязно, неприятно пахло“, — говорит она.

Но встретившая ее действительность совершенно не соответствовала тому тщательно продуманному совершенству, которое очаровывало клиентов Торрес на ее аккаунте в Instagram.

В 2019 году Торрес предложила Ане переехать в Нью-Йорк и стать ее помощницей. Та согласилась, несмотря на то, что в тот момент она училась в Бостонском университете на диетолога. Ана перешла на заочное обучение и отправилась в Нью-Йорк, чтобы присматривать за домашними животными Торрес, стирать и убирать примерно за 2000 долларов в месяц.

Но, как оказалось, у этих советов была и темная сторона. Ана, Аманда и другие бывшие последовательницы Торрес говорили, что в какой-то момент до них доходило, что они живут в психологической изоляции от семьи и друзей, и готовы делать все, что предлагала Торрес.

„Я всегда обращалась сначала к ней — со всеми своими сомнениями и вопросами, чтобы мы могли что-то решить вместе“, — говорит она.

Еще одна бывшая поклонница и клиентка Кэт по имени Аманда, живущая в столице Бразилии, сказала, что Торрес помогла ей почувствовать себя особенной, не такой, как все.

Дополнительные 150 долларов давали клиентам право на эксклюзивную видеоконсультацию с Торрес, в ходе которой она обещала решить любую обременяющую их проблему.

Вебсайт Торрес обещал клиентам „любовь, деньги и самоуважение, о которых вы всегда мечтали“. В своих видео она давала советы по отношениям, здоровью, успеху в бизнесе и духовности, включая гипноз, медитацию и упражнения.

Тверски также считает, что Кэт была иждивенкой, находясь на содержании богатых и влиятельных мужчин, которые в том числе платили и за квартиру, в которой Торрес жила вместе с Лузером.

„Именно тогда у нее как бы... крышу снесло“, — добавил Лузер.

Бывший сосед Кэт по квартире в Нью-Йорке, актер Лузер Тверски, рассказал Би-би-си, что она изменилась после того, как с подачи друзей из Голливуда пристрастилась к галлюциногенному наркотику аяуаска.

В своих аккаунтах в соцсетях Торрес шутливо заявила своим фолловерам, что теперь у нее есть свой „клан ведьм“.

В результате жившая в Германии Дезире Фрейтас и жившая в Бразилии Летисия Майа переехали в дом Торрес и ее мужа. Именно их исчезновение и послужило толчком к операции ФБР. Инфлюэнсерша также завербовала еще одну бразильянку, которую мы будем называть Сол.

Теперь Торрес нацелилась на других своих преданных поклонниц, разыгрывая тот же сценарий, по которому она заманила Ану. Она обещала, что если они станут на нее работать, то она поможет им осуществить их самые заветные мечты. Торрес отлично знала, о каких мечтах шла речь, поскольку молодые женщины сами о них ей рассказали во время видеосеансов коучинга.

К этому моменту жизнь Кэт Торрес имела уже совсем другое измерение. Она была замужем за 21-летним Заком, которого встретила в Калифорнии. Молодая пара снимала дом с пятью спальнями в пригороде столицы Техаса, Остине.

Однако это не конец истории с Торрес в ее жизни. В сентябре 2022 года она узнала, что семьи двух молодых пропавших бразильянок пытаются их разыскать. Ана поняла, что пришла пора действовать.

Через три месяца этого кошмара Ане все-таки удалось сбежать: она перебралась к своему новому бойфренду.

Когда же Ана все-таки не выдержала и попыталась выяснить отношения с Торрес, та отреагировала очень агрессивно. Это привело к тому, что на девушку нахлынули воспоминания о пережитом ею в детстве насилии.

Ана отказалась от своей университетской квартиры в Бостоне, поэтому ей некуда было возвращаться, и не было денег, чтобы оплатить другое жилье.

„Я чувствовала, что застряла там навсегда, и что у меня просто нет никакого выхода. Вероятно, я была одной из первых ее жертв“, — добавила она.

Ана говорит, что никогда не получала оплату за свою работу.

„Теперь-то я понимаю, что она использовала меня как рабыню, — сказала Ана. — Она получала от этого удовольствие“.

Иногда она сбегала в тренажерный зал для жильцов этого большого многоквартирного дома, чтобы просто поспать несколько часов, а не для тренировки.

И сама Дезире, и Сол говорили, что в доме Кэт и ее мужа женщины были вынуждены жить по очень строгим правилам. Им запрещали разговаривать друг с другом и они должны были спрашивать разрешения, чтобы выйти из комнаты, даже в туалет. Кроме того, от них требовали отдавать хозяевам все заработки.

Менеджер местного стриптиз-клуба Джеймс рассказал Би-би-си, что она работала очень много, семь дней в неделю без выходных.

Дезире рассказала, что через несколько недель после того, как она переехала в дом к Торрес, та заставила ее работать в местном стриптиз-клубе. Торрес пригрозила, что если девушка не подчинится, ей придется вернуть все деньги, которые были потрачена на ее билет, проживание и мебель для ее комнаты. В качестве дополнительной угрозы Торрес использовала „колдовство“. В ту пору Дезире, по ее собственным словам, свято верила в колдовские силы, которыми якобы обладала Кэт Торрес, и пришла в ужас, когда та сказала, что в случае отказа она наложит проклятье на ослушницу.

Однако очень скоро молодые женщины обнаружили, что реальность кардинально отличается от обещанной им сказки.

Тогда как Сол рассказала, что согласилась переехать к Кэт Торрес, потому что оказалась бездомной, а та уверила ее, что нанимает девушку для сеансов предсказаний по картам таро и занятий йогой.

Инфлюэнсершу также обвиняют в том, что во время сеансов коучинга она убедила 14-летнюю Летисию приехать в США по программе Au Pair, а потом бросить семью, в которой она жила, и перебраться к Торрес.

В частности, в них Дезире рассказала, что Торрес купила ей билет на самолет из Германии в Нью-Йорк, под тем предлогом, что находится на грани самоубийства, и ей жизненно необходима поддержка.

Некоторые из них были слишком напуганы и травмированы пережитым, чтобы открыто поделиться своими воспоминаниями, но мы проверили их рассказы, изучив судебные документы, текстовые сообщения, банковские счета и мемуары Дезире Фрейтас: @Searching Desirrê („@В поисках Дезире“), которые были опубликованы на бразильском вебсайте DISRUPTalks.

Би-би-си удалось найти еще как минимум четырех женщин, которых Торрес почти удалось уговорить переселиться в ее дом, но в конечном итоге они отказались.

Проституция в Техасе незаконна, и Торрес, по словам Дезире, угрожала донести на нее в полицию, если она будет отказываться это делать.

Би-би-си ознакомилась с выписками с банковских счетов, согласно которым только за июнь и июль 2022 года Дезире перевела на счет Торрес более 21 тыс. долларов. Она говорит, что была вынуждена отдавать гораздо большие суммы наличными.

„Несколько раз я спала на улице, потому что меня не пустили в дом“, — добавляет Дезире.

Женщины, попавшие в рабство к Торрес, рассказали, что если они не выполняли установленную норму заработка, которая выросла с 1000 долларов в день до 3000, их не пускали ночевать в дом.

„Все время в моей голове крутилось множество вопросов: смогу ли я остановиться, когда захочу [если клиент покажется ей опасным], что будет, если порвется презерватив и я чем-нибудь заражусь, не окажется ли [клиент] полицейским и меня арестует, а что, если меня убьют?“ — написала она в своих воспоминаниях.

Дезире была так напугана, что в конце концов согласилась.

Примерно в это же время Торрес стала убеждать Дезире в необходимости сменить стриптиз на проституцию. Поначалу она отказалась, но на следующий же день муж Кэт неожиданно повез ее на стрельбище.

Между тем, все чаще в публикациях Кэт Торрес в Instagram стали фигурировать пистолеты и ружья, которые хранил в доме ее муж. Они и стали еще одним средством для того, чтобы держать пленниц в повиновении.

Сол также рассказала, что поняла, что ей надо любым способом поскорее сбежать из этого дома, после того, как случайно подслушала телефонный разговор, во время которого Торрес говорила другой своей „клиентке“, что в качестве „наказания“ она должна теперь стать проституткой в Бразилии.

„Было очень трудно как-то выйти из этой ситуации, потому что у нее были все наши деньги, — сказала Сол Би-би-си. — Это было ужасно. Я все время боялась, что со мной что-то случится, а никто об этом и не узнает, потому что у нее была вся информация обо мне, мой паспорт и даже мои водительские права“.

Но запись, полученная отделом новостей Би-би-си, проливает свет на то, что же происходило на самом деле. К этому времени ситуацией занялись американские власти. Министерство внутренней безопасности проинформировало полицию, и одному из ее сотрудников удалось переговорить с Торрес по FaceTime, чтобы проверить состояние разыскиваемых женщин.

Тем временем активная кампания в соцсетях и внимание СМИ напугало инфлюэнсершу, и она срочно перевезла женщин из Техаса в штат Мэн (более 3200 км). В Instagram появились настораживающие видео, на которых и Дезире, и Летисия отрицают, что находятся в плену, и требуют, чтобы люди перестали их искать.

Затем выплыли на свет анкеты пропавших женщин на сайтах, рекламирующих услуги эскорта и проституцию. Подозрения о сексуальной эксплуатации, распространившихся в соцсетях, казалось, подтвердились.

На видео, записанном ею в то время в качестве свидетельства и впоследствии переданном Би-би-си, слышно, как взволнованная Ана говорит: „Этот человек очень опасен, и она уже угрожала убить меня“.

Ана и другие бывшие клиентки инфлюэнсерши начали обращаться в правоохранительные органы, в том числе и в ФБР, пытаясь добиться ареста Торрес. За пять месяцев до этого они с Сол сообщили о Торрес в полицию США, но, по их словам, их не восприняли всерьез.

Ана, которая жила с Кэт Торрес в 2019 году, сказала, что когда она узнала об этой истории из новостных сводок, то сразу догадалась, что эти девушки находятся у Торрес.

Тем временем кампания @searchingDesirrê в Instagram набирала обороты, о ней стали писать ведущие СМИ Бразилии. Друзья Дезире даже волновались, что ее могли убить.

Впрочем, к этому времени внешность их сильно изменилась, и узнать их было совсем непросто. Например, их волосы были выкрашены в платиновый блонд, который соответствовал цвету волос Торрес. Дезире также сказала, что ее телефонные контакты были заблокированы, и она, уже не задавая никаких вопросов, подчинялась любым требованиям инфлюэнсерши.

В сентябре того же 2022 года друзья и родственники Дезире и Летисии начали кампании в соцсетях, пытаясь узнать хоть что-то об их местонахождении. От обеих не было ни слуху ни духу вот уже несколько месяцев, и беспокойство семей только нарастало.

„Когда я слушала их показания, я была просто поражена масштабом их лжи. Так много лжи, что в какой-то момент мне стало просто смешно! — сказала она Би-би-си. — Люди говорят, что я „фальшивая гуру“. Но одновременно они утверждают, что я опасна для общества, потому что своими словами могу изменить мнение людей“.

Она настаивала на своей невиновности и категорически отрицала, что с ней когда-нибудь жили какие-то женщины или что она когда-нибудь заставляла кого-либо участвовать в секс-бизнесе.

Торрес вошла в комнату с улыбкой на лице, излучая спокойствие и собранность.

В апреле этого года команда Би-би-си добилась разрешения суда взять интервью у находящейся в тюрьме Торрес. Это было ее первым общением со СМИ после ареста. В это время она еще ждала приговора суда по делу Дезире.

Давол считает, что этому способствуют соцсети, которые облегчают поиск жертв и создают благодатную почву для их заманивания.

Он также отметил, что, по его собственным наблюдениям, масштабы торговли людьми растут. Это соответствует и данным ООН, согласно которым, это один из самых быстрорастущих видов преступности, доход от которого оценивается в 150 млрд долларов в год.

„Торговцы людьми не всегда такие, как в фильмах, где есть... банда, похищающая людей. Гораздо чаще это человек, которому вы доверяете“, — рассказал он.

Следователь Дэвид Давол, лично допрашивавший Торрес, Дезире и Летисию, сказал Би-би-си, что он и его коллеги сразу же обратили внимание на ряд тревожных сигналов: женщины не испытывали доверия к правоохранительным органам, явно жили изолированно от общества и не хотели отвечать на вопросы без разрешения Кэт.

В ноябре 2022 года полиции наконец удалось заставить Торрес и двух женщин лично явиться в офис шерифа округа Франклин в штате Мэн, чтобы рассеять подозрения об их состоянии.

Незадолго до начала официального разговора слышно, как Торрес говорит: „Он начнет задавать вопросы. У них в арсенале полно уловок. Он — следователь, будьте очень и очень осторожны. Богом клянусь, я вас выгоню, если вы что-то расскажете. Я буду кричать!“

Когда мы предоставили ей доказательства, которые видели своими глазами, Торрес немедленно сменила тон на враждебный и обвинила нас во лжи.

„Вы решаете верить во все, во что хотите верить. Я могу сказать вам, что я Иисус. И вы можете увидеть Иисуса, или вы можете увидеть дьявола, вот и все. Это ваш выбор. Это ваш разум“, — сказала она.

Уходя обратно в камеру, она пригрозила нам на прощание, заявив, что мы скоро на собственном опыте узнаем, обладает ли она магической силой. Показав на меня пальцем, она угрожающе произнесла: „Она мне не понравилась“.

В начале июля суд в Бразилии приговорил Торрес к восьми годам тюремного заключения по обвинению в том, что Дезире стала жертвой торговли людьми и рабства. Суд пришел к выводу, что она заманила молодую женщину в США с целью сексуальной эксплуатации.

В общей сложности более 20 женщин заявили, что Торрес их обманула или эксплуатировала. Со многими из них нам довелось поговорить. Некоторые из них до сих пор проходят психологическую терапию, чтобы оправиться от того, что, по их словам, они пережили.

Адвокат Торрес сообщил Би-би-си, что она обжаловала приговор и настаивает на своей невиновности.

В Бразилии продолжается следствие по обвинениям, выдвинутым против нее другими женщинами.

Ана уверена, что другие жертвы могут решиться выступить публично после того, как они узнают о преступлениях Торрес.

Сама она впервые решила выступить публично и хочет, чтобы люди признали, что действия, совершенные Торрес, являются серьезными преступлениями, а не „инстаграммной драмой“.

На последних страницах своей книги Дезире также размышляет о своем опыте: „Я еще не до конца оправилась, это был трудный год. Меня сексуально эксплуатировали, поработили и фактически заключили в тюрьму. Но я надеюсь, что моя история станет для кого-то предупреждением“.