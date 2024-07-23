Стыдное выступление Глюкозы получило продолжение: певица оправдывает свое поведение психотропными препаратами(3)
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) прокомментировала свое поведение во время выступления в Красноярске. По ее словам, во время концерта на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки.
„Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня“, — заявила певица в своих соцсетях. Глюкоза также выразила сожаление по поводу случившегося, извинилась и поблагодарила зрителей за теплый прием.
По ее словам, последний месяц выдался очень сложным. Умерла бабушка, которая растила Наталью, а после начались „атаки бывшего продюсера“.
Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкозы иск.